Para qué se usará Atenea, el microsatélite argentino que será parte de la vuelta a la Luna de la NASA

En las próximas semanas, la NASA llevará a cabo una de las misiones más significativas de las últimas décadas, y tendrá participación de la Argentina: Artemisa II, el primer vuelo tripulado que orbitará la Luna en más de 50 años (se llama Artemisa en honor a la hermana melliza de Apolo). En este contexto histórico, la tecnología argentina tendrá un rol protagónico a través de Atenea, un microsatélite desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en colaboración con diversas instituciones y universidades nacionales. Este dispositivo no es solo un hito de ingeniería, sino una herramienta estratégica diseñada para cumplir funciones críticas en la nueva era de la exploración espacial.

El microsatélite argentino Atenea viajará al espacio a a bordo de la misión Artemisa II de la NASA

Validación de tecnología y medición de radiación

Atenea es un CubeSat clase 12U, con dimensiones similares a las de una caja de zapatos (30 x 20 x 20 cm) y un peso de aproximadamente 11 kilos. Su misión fundamental es validar tecnologías críticas que permitan elevar el nivel de madurez de subsistemas desarrollados en Argentina para futuras misiones de exploración.

Una de sus tareas principales será medir las dosis de radiación en órbitas profundas. Estos datos son esenciales para comprender los riesgos ambientales a los que se enfrentarán los astronautas y los equipos en misiones de larga duración fuera de la protección de la magnetosfera terrestre.

El equipo argentino que diseñó al micro satélite Atenea Gentileza CONAE

Asimismo, el microsatélite pondrá a prueba componentes comerciales adaptados para uso espacial, evaluando su desempeño en el entorno extremo del espacio profundo, lo cual es clave para el desarrollo de misiones de bajo costo y alta eficiencia bajo el programa SARE (Sistema de Alta REvisita).

Navegación y comunicaciones en el espacio profundo

Más allá de la radiación, Atenea se enfocará en mejorar los sistemas de posicionamiento y control. El dispositivo está equipado para captar señales GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria, un desafío técnico debido a la gran distancia de los satélites de posicionamiento convencionales.

Un equipo integrado por técnicos de CONAE, UNLP, UNSAM y UBA construyó a Atenea, el microsatélite que será parte de la misión Artemis II, con la que la NASA volverá a la Luna Gentileza SICyT

Además, se utilizará para validar enlaces de comunicación de largo alcance, ensayos que resultan vitales para garantizar la conectividad y el mando de naves espaciales en trayectos lunares o hacia otros planetas. El satélite se propulsará mediante paneles solares y su despliegue se realizará a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, estableciendo un récord de distancia para cualquier artefacto espacial de origen argentino.

Un esfuerzo de excelencia internacional

La participación de Atenea en una misión tripulada como Artemisa II exige los estándares de calidad y seguridad más rigurosos a nivel internacional. El desarrollo del satélite contó con el aporte de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la UBA, el IAR, la CNEA y la empresa VENG S.A.

El satélite fue sometido a pruebas de simulación ambiental, incluyendo cámaras de termovacío y mesas vibratorias en el Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba, para asegurar que pueda resistir las condiciones del lanzamiento y el vacío espacial. Con su integración en el cohete SLS de la NASA, Atenea no solo aportará datos científicos invaluables, sino que consolidará la inserción de la Argentina en la nueva economía espacial y en los esfuerzos internacionales por volver a habitar el espacio.