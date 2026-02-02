Qué hay detrás de los hallazgos del Faro de Alejandría frente a la costa de Egipto

Durante siglos, encontrar el Faro de Alejandría se convirtió en una de las obsesiones para muchos arqueólogos que, siguiendo las historias y leyendas de Egipto, intentaron conocer el material que lo erigió, su emplazamiento y su triste final en el mar Mediterráneo. En una última expedición donde se cree que tuvo sus funciones este monolito artificial, los expertos rescataron fragmentos que coinciden con aquella estructura que alguna vez fue una de las siete maravillas del mundo antiguo.

El faro constituyó una obra de ingeniería brutal para la época, con 100 metros de altura. Se levantó en el siglo III a.C., con el propósito de guiar a los barcos que arribaban al puerto egipcio. Fue crucial para el comercio en el Mediterráneo y sirvió como símbolo del poder ptolemaico.

Así se rescataron los bloques de piedra que pertenecieron al Faro de Alejandría (Foto: GEDEON Programmes/CEAlex)

Debido a sucesivos terremotos, el Faro de Alejandría se deterioró hasta quedar destruido totalmente. Además, el crecimiento en el nivel del mar provocó que parte de sus ruinas quedaran bajo el agua y otras fueran usadas para dar origen a la ciudadela de Qaitbay. Llevaba 1600 años desaparecido hasta que una expedición internacional en junio del 2025 logró rescatar 22 fragmentos que pertenecieron a la estructura.

Detrás de este hallazgo se encuentra el proyecto PHAROS, propio del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes. En conjunto, estas tres entidades y con la ayuda de arqueólogos expertos e historiadores, se sumergieron en los límites de la isla del Faro para retirar los trozos del edificio.

Pare de los elementos que confromaron al faro hace 1600 años (Foto: Gentileza GEDEON Programmes / CEAlex )

Qué significa este hecho para el pasado de Occidente

En la actualidad, se retiraron los bloques de piedra que pesan entre 70 y 80 toneladas y fueron llevados a analizar. El objetivo, después de 30 años de trabajo en el área, es reconstruir el faro para conocer su historia de cerca y la tecnología de construcción.

Por qué el Faro de Alejandría es considerado una de las 7 maravillas de la Antiguedad

Este es un suceso de suma importancia para las comunidades mediterráneas porque reconstruye su pasado. Habla de uno de los íconos de la antigüedad que fusionaba estilos arquitectónicos greco-egipcios y que permitirá a los especialistas descifrar información técnica invaluable sobre la ingeniería ptolemaica.