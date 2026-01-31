Un nuevo estudio sobre la Gran Pirámide de Guiza sostiene que es 40.000 años más antigua

Un nuevo estudio realizado por el ingeniero italiano Alberto Donini puso en jaque la cronología establecida de la Gran Pirámide de Guiza. La investigación propuso mediante el estudio de la erosión que el icónico monumento egipcio podría ser hasta 40.000 años más antiguo de lo que se creía, lo cual desafía lo que la egiptología tradicional sostiene. Esta novedosa teoría situaría su construcción en plena Edad de Piedra, lejos de la atribución tradicional al faraón Keops en 2560 a.C.

Donini desarrolló el Relative Erosion Method (REM), una técnica de datación que parte de una premisa simple: a mayor tiempo de exposición de una piedra al ambiente, mayor será su erosión. Para aplicar este método, el ingeniero analizó doce puntos distintos en la base de la pirámide y comparó las superficies que habrían estado expuestas desde la construcción original con otras que estuvieron cubiertas por los bloques de revestimiento de piedra caliza.

Las pirámides de Guiza son la principal atracción de Egipto (Foto: pyramidofgiza.com)

Al medir la diferencia de erosión entre estas superficies, Donini estableció una proporción para estimar la antigüedad. “El volumen del material desintegrado debería ser proporcional a la duración de la exposición a los procesos erosivos”, explicó el autor. Los cálculos arrojaron cifras dispares, que oscilaron entre 5708 años y 54.000 años de exposición.

Al seguir ese cálculo, el autor estableció la construcción en 24.941 años antes del presente. Igualmente, el ingeniero aclaró que su novedoso método “no está destinado a determinar una fecha exacta de construcción para un edificio antiguo, sino que identifica un intervalo temporal y le asigna una probabilidad”.

El estudio reconoció diversos factores que podrían afectar la precisión de sus resultados. Entre ellos, mencionó las variaciones climáticas pasadas en Egipto, donde un clima más húmedo pudo haber acelerado la erosión, lo que crea una falsa impresión de mayor antigüedad.

Además, la acción de miles de visitantes diarios en la actualidad y la posibilidad de que algunas zonas hayan estado cubiertas por arena durante milenios, como sucedió con la Esfinge, también se señalan como fuentes de distorsión para la medición. La composición exacta del material y la orientación de las superficies son otras variables de incertidumbre, según aclaró el autor, por lo que concluyó que su técnica ofrece un “orden de magnitud plausible, sujeto a múltiples factores de error”.

La teoría de Domini viene a contradecir varios preceptos conocidos de la egiptología (Foto: Freepik)

Esta novedosa hipótesis, aunque todavía estaba en etapa preliminar y no fue revisada por pares, generó grandes interrogantes sobre la historia conocida de una las civilizaciones más cautivantes de la historia. La posibilidad de que el faraón Keops no fuera el constructor original, sino un “reformador o reutilizador” de la Gran Pirámide, desafía directamente la egiptología tradicional.

La ciencia que estudia esta antigua sociedad se apoya en registros escritos y pruebas arqueológicas indirectas. De validarse, el análisis geológico de Donini obligaría a revisar supuestos básicos sobre las capacidades técnicas de las sociedades del Paleolítico, una idea que el texto califica de “profundamente disruptiva”. El autor propuso que REM sea una herramienta complementaria y sostiene que “aún es posible mejorar la precisión de las mediciones”.

Lo cierto es que esta obra de la ingeniería antigua sorprende hasta aún hoy a los científicos y es el foco principal de los estudios arqueológicos en la región, lo cual habla de su importancia para la humanidad entera.