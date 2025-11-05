Qué predijo Stephen Hawkins sobre los objetos interestelares

El acercamiento del cometa 3I/ATLAS reactiva una teoría formulada por Stephen Hawking hace más de una década. El astrofísico alertó sobre los peligros de los objetos interestelares y las posibles consecuencias de contactar civilizaciones extraterrestres. La predicción resurge ahora que el cometa 3I/ATLAS, tras atravesar el perihelio del Sol, se dirige hacia el planeta Tierra, es por eso que expertos en astronomía recuerdan la advertencia del físico británico.

La advertencia de Hawking sobre los objetos interestelares

En 2010, durante un episodio de la serie documental de Netflix Into the Universe, Hawking aludió a una posible invasión intergaláctica, una idea que se vincula a la teoría propuesta por Loeb. Hawking declaró: “Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual no terminó bien para los nativos americanos. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida inteligente podría evolucionar hasta convertirse en algo con lo que no querríamos encontrarnos”.

La teoría de Stephen Hawking, vertida en la serie Into the Universe, plantea un escenario de riesgo ante el contacto con civilizaciones extraterrestres EFE

En la misma línea, Hawking sugirió que fue un error de la NASA y otras organizaciones espaciales enviar tecnología capaz de rastrear vida fuera de nuestro sistema solar. En especial, le preocupó la inclusión de las coordenadas de la Tierra, videos y fotos. Argumentó que estas sondas podrían atraer a civilizaciones con pocos recursos que podrían conquistarnos, eliminarnos y apoderarse de nuestro planeta.

La advertencia del reconocido científico se relaciona con la “hipótesis del bosque oscuro”, de la novela de Liu Cixin, una hipótesis que plantea que existen comunidades alienígenas ocultas para evitar ser detectadas por civilizaciones más avanzadas que podrían destruir a las mismas.

El cometa interestelar 3I/ATLAS

El cometa 3I/Atlas, un objeto proveniente del espacio interestelar, alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre de 2025 (Imagen ilustrativa Pixabay)

Este cometa inició un proceso de desprendimiento de gas y agua tras su paso cerca del Sol, una acción que generó una estela de polvo que lo acompaña. La NASA y la ESA informan que el 19 de diciembre, el 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra, a 270 millones de kilómetros. Ambas agencias aseguran que no representa un peligro para la vida humana.

La hipótesis de Avi Loeb

El físico teórico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, planteó una hipótesis alternativa a la de Hawkins, donde sugirió que el cometa podría ser una sonda enviada por seres inteligentes de otro mundo. El científico argumentó que el cometa redujo su velocidad al acercarse al perihelio. “Creo que necesitamos una organización internacional que tome decisiones políticas sobre un objeto de este tipo. Nos preocupan las amenazas existenciales de la inteligencia artificial, del cambio climático global, del impacto de un asteroide, pero nunca hablamos de tecnología alienígena”, expuso en sus redes sociales.

El físico teórico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, propone que el cometa 3I/ATLAS podría ser una sonda alienígena(Foto: X)

La postura de la NASA y la ESA

La NASA y la ESA reiteraron que no hay señales anómalas asociadas a tecnología intergaláctica y que el comportamiento del cometa es natural. De todos modos, la investigación continuará hasta enero de 2026, ya que, cada medición e imagen podría revelar nuevos datos sobre los procesos del universo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.