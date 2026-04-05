Hasta 20 meteoros por hora en abril: cómo ver la danza de las Líridas desde EE.UU. sin telescopio
Los especialistas aconsejan buscar un lugar alejado de las luces de la ciudad o del alumbrado público y tener paciencia para observar el fenómeno
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El 21 de abril, las personas que residen en Estados Unidos podrán observar una lluvia de hasta 20 meteoros por hora. Las Líridas son fragmentos de roca o polvo que se observan desde hace más de 2700 años y en esta ocasión se podrán apreciar incluso sin telescopio.
Cómo ver la lluvia de estrellas Líridas en EE.UU.
El fenómeno de las Líridas llegará a finales de abril con un espectáculo de luces que se podrá ver en el cielo de EE.UU.
La “danza” de meteoros alcanzará su pico entre el 21 y el 22 del cuarto mes del año.
De acuerdo con la página web de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), las personas podrán ver de 10 a 20 meteoros por hora durante la etapa de máxima actividad.
En general, se observan mejor en el hemisferio norte durante las horas de oscuridad.
La lluvia anual se origina a partir de partículas del cometa Thatcher y se conoce desde hace más de 2700 años.
El primer registro documentado data de 687 a.C., según crónicas chinas.
La NASA comparte los siguientes consejos para admirar la caída de meteoros sin telescopio:
- Buscar un lugar alejado de las luces de la ciudad o del alumbrado público.
- Llevar un saco de dormir, una manta o una silla plegable.
- Acostarse con los pies hacia el este y mirar hacia arriba, con el objetivo de abarcar la mayor parte del cielo posible. Después de unos 30 minutos en la oscuridad, los ojos del observador se adaptarán y empezarán a ver meteoros.
- Tener paciencia: el espectáculo durará hasta el amanecer, así que habrá tiempo de sobra para verlo.
Eta Acuáridas: la lluvia de meteoros que se podrá ver en mayo desde EE.UU.
Otro deslumbrante fenómeno astronómico tendrá lugar en los primeros días de mayo.
La lluvia de Eta Acuáridas alcanza su punto máximo a principios del mes, y se caracteriza por su velocidad, ya que sus meteoros viajan a unos 65,4 kilómetros por segundo (40,7 millas) al entrar en la atmósfera terrestre.
Según la NASA, se pueden observar alrededor de 50 meteoros por hora durante el pico de las Eta Acuáridas.
En este caso, son visibles tanto en el hemisferio sur como en el norte, aunque en este último la tasa horaria es de tan solo unos 10 meteoros.
La lluvia de meteoros Eta Acuáridas se origina en el cometa Halley, que tarda unos 76 años en orbitar el Sol.
La última vez que fue avistado por observadores ocasionales fue en 1986, y se estima que no volverá a entrar en el sistema solar interior hasta 2061.
De dónde provienen los meteoros que forman las Líridas y Eta Acuáridas
Cuando los cometas orbitan alrededor del Sol, dejan una estela de polvo a su paso.
Cada año, la Tierra atraviesa estas estelas de escombros. Esto provoca que los fragmentos ingresen en la atmósfera, donde se desintegran creando estelas de fuego y colores en el cielo.
Algunos meteoroides se forman a partir de cometas, en tanto otros lo hacen de pequeños cuerpos celestes rocosos, e incluso algunos de la Luna.
Además, existen ejemplares que son rocosos, mientras que otros muestran una composición metálica o una combinación de roca y metal.
El tamaño varía desde granos de polvo hasta pequeños asteroides.
Además del nombre de meteoros, también se les conoce como “estrellas fugaces”.
A veces, pueden incluso parecer más brillantes que Venus; en ese caso, se les llama “bolas de fuego”.
Los científicos estiman que cada día caen sobre la Tierra unas 48,5 toneladas (44.000 kilogramos) de material meteorítico.
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