Encuentran un tesoro imperial de más de 500 años en China: la consideran una cápsula del tiempo

Algo que parecía imposible de encontrar lo logró la arqueología submarina, que halló en los rincones más profundos del mar de China Meridional, a más de 1500 metros bajo la superficie, más de 900 piezas pertenecientes a dos pecios datados en la época de la dinastía Ming.

Los arqueólogos chinos consideran a esta investigación como una de las más ambiciosas jamás realizadas en aguas tan profundas. Este proyecto fue dirigido por la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China (NCHA) entre 2023 y 2024, y se utilizó tecnología de vanguardia con el fin de recuperar porcelanas, cerámicas, monedas, maderas exóticas, astas de ciervo y conchas marinas, entre otros objetos.

Más que un tesoro arqueológico, este nuevo descubrimiento es una pieza más en el rompecabezas del comercio asiático en la Edad Moderna. Es la primera vez que China descubre dos naufragios de tal magnitud a tanta profundidad.

Entre los tesoros encontrados hay muchas porcelanas Administración Nacional del Patrimonio Cultural

Los arqueólogos encontraron dos naufragios

Yan Yalin, director del Departamento de Arqueología de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural, explicó que la investigación preliminar de la zona se llevó a cabo con robots submarinos, y que estos restos fueron bautizados como “Naufragio Número Uno”.

De acuerdo con el arqueólogo, estos objetos de porcelana datan posiblemente del reinado de Zhengde, entre 1505 y 1521. Son piezas de gran calidad que estaban esparcidas en un área de aproximadamente 10.000 metros cuadrados.

Además, Yalin indicó que casi todo el pecio sigue enterrado bajo la arena del lecho marino y que algunas partes están cubiertas por una gruesa capa de tres metros de espesor, compuesta principalmente por los restos de los productos que solían almacenar en sus bodegas.

En esa época se transportaba mucha madera por esta vía Administración Nacional del Patrimonio Cultural

Por otro lado, el segundo pecio, que fue encontrado por los investigadores como “Naufragio Número Dos” y que creen que data del reinado de Hongzhi en 1488-1505, es un poco más antiguo que el anterior y estaba localizado a unos veinte kilómetros. Estaba cargado de madera y también transportaba una pequeña cantidad de objetos de porcelana.

“Estos restos tan bien conservados en las profundidades del mar tienen un alto valor histórico, científico y artístico. Puede acabar siendo descubrimiento arqueológico de importancia mundial. Los hallazgos son una evidencia clave de la antigua Ruta Marítima de la Seda, y su estudio es un gran avance para la historia del comercio exterior, la navegación y la porcelana de la antigua China”, declaró Yan Yalin.

Según los arqueólogos, la gran cantidad de porcelana que transportaban ambos pecios, principalmente el Naufragio Número Uno, pudo comprobar que hay de diversas clases, como la fabricada en la provincia de Jiangxi, al sureste de China, porcelanas azules y blancas, celadones y recipientes de diversos tipos como vasijas, platos, jarras, botellas y tazas.

Los arqueólogos chinos consideran esta investigación como una de las más ambiciosas Administración Nacional del Patrimonio Cultural

“Esta es la primera vez que los arqueólogos subacuáticos chinos emplearon técnicas y métodos arqueológicos que se encuentran estrictamente de acuerdo con los requisitos de las normas de trabajo arqueológico subacuático, además de poder contar con la ayuda de la tecnología y los equipos de buceo profundo necesarios para llevar a cabo investigaciones en pecios antiguos a una profundidad de miles de metros bajo las aguas”, manifestó Tai Wei, director del Centro Nacional de Arqueología.

Por Wendys Loraine Pitre Ariza