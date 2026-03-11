Encontró el “Barco de Oro” y se negó a revelar dónde está: ahora, fue liberado tras 10 años preso

Uno de los responsables de localizar uno de los naufragios más valiosos de la historia de los Estados Unidos dejó la prisión tras casi diez años detenido. El científico y explorador marítimo Tommy Thompson, de 73 años, fue liberado el pasado miércoles, según registros del Departamento Federal de Prisiones analizados por la Associated Press.

Nacido en Ohio, Thompson ganó notoriedad en 1988 al liderar el equipo que encontró los restos del SS Central América, navío que se conoció como el “Barco de Oro”. La embarcación se hundió en 1857 durante un huracán en el océano Atlántico, cerca de la costa de Carolina del Sur, llevando consigo cerca de 30 mil libras de oro provenientes de la recién creada Casa de Moneda de San Francisco.

El naufragio, localizado a más de 2100 metros de profundidad, transportaba material precioso vinculado a la Fiebre del Oro de California. El desastre mató a 425 pasajeros y tripulantes y contribuyó a un pánico económico en la época. Parte del tesoro recuperado a lo largo de las décadas siguientes fue vendido por millones de dólares.

El naufragio transportaba monedas de oro (Foto: X)

Disputa judicial y prisión: Thompson, tras las rejas

A pesar del descubrimiento histórico, Thompson terminó involucrado en una larga batalla judicial. Inversores que financiaron la expedición iniciaron un proceso en 2005, alegando no haber recibido recursos de la venta de parte del oro recuperado (valuada en cerca de US$ 50 millones, incluyendo barras y miles de monedas).

El explorador desapareció y pasó años prófugo. En 2012, un juez federal de Ohio emitió una orden de arresto después de que Thompson no compareciera a una audiencia. Fue localizado tres años después en un hotel en Florida, viviendo bajo un nombre falso.

Preso a fines de 2015, Thompson fue condenado por desacato al tribunal al negarse repetidamente a revelar el paradero de cerca de 500 monedas acuñadas con el oro del barco. En la época, estaban valuadas en aproximadamente US$ 2,5 millones. El científico afirmó que las piezas habían sido colocadas en un fideicomiso en Belice y dijo no saber dónde estaban.

En una audiencia por videoconferencia en 2020, el juez federal Algenon Marbley volvió a cuestionarlo sobre el destino de las monedas. Thompson respondió que no tenía conocimiento sobre la ubicación del oro y afirmó sentir que “no tenía las llaves de su propia libertad”.

Aunque la legislación federal normalmente limita la prisión por desacato civil a 18 meses, un tribunal de apelaciones decidió en 2019 que la regla no se aplicaba al caso, debido a las condiciones establecidas en un acuerdo judicial anterior.

Thompson aseguró desconocer el paradero del tesoro (Foto: X)

Hace poco más de un año, sin embargo, Marbley decidió poner fin a la sanción por desacato, afirmando no estar más convencido de que mantener a Thompson preso llevaría a nuevas informaciones. El explorador entonces pasó a cumplir una pena de dos años por haber faltado a la audiencia de 2012, sentencia que ahora llegó a su fin.

Especialistas consultados por la Associated Press señalaron que el período de detención fue inusual. Ryan Scott, profesor de derecho de la Universidad de Florida que estudia casos de desacato, afirmó que mantener a alguien preso por cerca de una década en este tipo de proceso es “muy raro”.

A lo largo de los años, artefactos del SS Central América continuaron alcanzando cifras millonarias en subastas. En 2022, un lingote de 866,19 onzas conocido como Justh & Hunter fue vendido por US$ 2,16 millones por Heritage Auctions, en Dallas. En 2019, reliquias del naufragio rindieron más de US$ 11 millones, y en 2001 un lingote de 36 kilos fue rematado por un coleccionista por US$ 8 millones.