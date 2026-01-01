Luna de lobo, lluvia de estrellas y todos los fenómenos del calendario astronómico de enero de 2026

El cielo nocturno se prepara para inaugurar el ciclo de 2026 con un despliegue visual que promete cautivar tanto a aficionados como a expertos en la materia. El primer mes del año, el calendario astronómico tendrá una imponente Luna de Lobo, la primera Luna llena del año, que iluminará el firmamento con su brillo característico. Además, se sumará una lluvia de estrellas y fenómenos astronómicos imperdibles.

Qué ocurrirá en el cielo durante el mes de enero 2026

El calendario lunar tendrá gran actividad durante el mes de enero de 2026. Durante los primeros días se podrá visualizar el satélite natural en su máximo esplendor, según detalla el TheSkyLive.

La Luna llena tendrá lugar el 3 de enero de 2026 y se la conoce como Luna del Lobo (Archivo) (Foto: FreeP¡CK)

El calendario, marca los siguientes sucesos importantes:

Sábado 3 de enero: Luna llena o Luna del Lobo , alcanzará su máximo esplendor a las 5.03 hs. (tiempo del Este) y se verá 6% más grande y 12% más brillante . Su nombre proviene de los aldeanos de América y Europa que escuchaban a los lobos hambrientos aullar durante las frías noches de enero, según Architectural Digest .

o , alcanzará su máximo esplendor a las 5.03 hs. (tiempo del Este) y se verá . Su nombre proviene de los aldeanos de América y Europa que durante las frías noches de enero, según Sábado 10 de enero: cuarto menguante

Domingo 18 de enero: Luna nueva

Lunes 26 de enero: cuarto creciente

Qué planetas serán visibles en EE.UU. en enero de 2026

Durante el primer mes de 2026, el escenario planetario presentará un contraste fascinante. Mientras algunos permanecerán ocultos bajo el intenso resplandor del Sol por las conjunciones solares, hay uno que se coronará como el rey absoluto del firmamento, informó Star Walk.

Júpiter estará en oposición el 10 de enero de 2026 y podrá verse perfectamente (Archivo) MARCO LORENZI

Entre los planetas visibles en el hemisferio norte, destacan:

Júpiter : el protagonista del mes. Será el mejor momento del año para verlo. Estará en oposición el 10 de enero , con una magnitud espectacular de -2.7 en la constelación de Géminis. Incluso a simple vista, Júpiter aparecerá como una “estrella” excepcionalmente brillante.

: el protagonista del mes. Será el mejor momento del año para verlo. Estará en oposición el , con una magnitud espectacular de -2.7 en la constelación de Géminis. Incluso a simple vista, Júpiter aparecerá como una “estrella” excepcionalmente brillante. Saturno : se ubicará hacia el suroeste justo después de que se ponga el sol, y se verá mejor las primeras semanas del mes, ya que cada día se ocultará más temprano.

: se ubicará hacia el suroeste justo después de que se ponga el sol, y se verá mejor las primeras semanas del mes, ya que cada día se ocultará más temprano. Urano y Neptuno: ambos son visibles en el cielo nocturno, pero debido a su tenue brillo (magnitudes 5.7 y 7.9 respectivamente), se necesitará equipo de observación para visualizarlos.

ambos son visibles en el cielo nocturno, pero debido a su tenue brillo (magnitudes 5.7 y 7.9 respectivamente), se necesitará equipo de observación para visualizarlos. Mercurio, Venus y Marte: en enero se mantendrán ocultos bajo el intenso resplandor del Sol, por lo que su observación es imposible y peligrosa.

Lluvias de meteoros en enero de 2026

Enero tendrá dos lluvias de meteoros, ambas visibles en el hemisferio norte. Se trata de las Cuadrántidas, el 3 de enero con 80 meteoros por hora, y la Gamma-Ursae Minoridas el 18 de enero con hasta 3 meteoros por hora, detalló American Meteor Society.

El mes de enero sorptenderá con dos lluvias de meteoros, pero durante todo el 2026 el cielo se iluminará con diversos fenómenos astronómicos (Unsplash)

Las Cuadrántidas, una de las exhibiciones celestes más potentes del año, se enfrentarán este enero a un desafío: el resplandor de la Luna llena. Aunque el brillo lunar podría reducir la visibilidad de 80 a solo unos 10 meteoros por hora, el espectáculo vale la pena, ya que esta lluvia es famosa por sus bólidos amarillos y naranjas de gran intensidad.

Como truco, se puede buscar sombras físicas (como árboles o edificios) para bloquear la luz de la Luna y captar los destellos más vivos.

Por otro lado, no pierdas de vista a las Gamma-Ursae Minoridas; aunque son más modestas (3 meteoros por hora), este año cuentan con un escenario perfecto gracias a la oscuridad total de la Luna nueva.

¿Habrá cometas visibles en enero de 2026?

El primer mes de 2026 será clave para los cazadores de cometas, ya que dos visitantes alcanzarán su perihelio (su punto más cercano al Sol). El 8 de enero, el cometa 24P/Schaumasse se dejará ver a través de binoculares de gran alcance y telescopios en ambos hemisferios, destacó Star Walk.

Poco después, el 20 de enero, será el turno del C/2024 E1 (Wierzchos). Si las previsiones más optimistas se cumplen, este cometa podría brillar con tal intensidad que bastaría un par de binoculares pequeños para disfrutar de su paso por el firmamento.