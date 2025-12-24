Así es el ritual de Júpiter para atraer buena fortuna y propiciar los viajes en 2026
Esta ceremonia puede realizarse a fines de año y también ayuda a manifestar sabiduría para la toma de decisiones
A pocos días de que finalice el 2025, expertos en esoterismo y espiritualidad han compartido diferentes ceremonias que se pueden llevar a cabo antes del fin de año, para así recibir 2026 con energía positiva. El ritual de Júpiter es uno de los más apropiados si se busca tener suerte, concretar planes de viajes o tomar decisiones importantes, y se realiza con pocos elementos.
Ritual de Júpiter para la buena fortuna en 2026
El ritual de Júpiter tiene como objetivo elevar la abundancia y atraer la buena fortuna, además de una imagen del planeta protagonista del procedimiento, también se necesitan otros elementos que, de acuerdo con Vogue, son:
- Hierbas como salvia, diente de león o tomillo
- Una vela dorada o de color verde
- Una figura de elefante
- Billetes y monedas
- Cuarzos como el transparente, pirita, labradorita o citrino
- Carta escrita a mano con 12 anhelos, enfocados en buena fortuna y prosperidad
- La imagen de Júpiter
Una vez listos todos los elementos, la persona podrá iniciar con el ritual, que se recomienda hacer el 1° de enero de 2026. Los pasos a seguir son:
- Tener firme la intención de la atracción de prosperidad, así como la fe y la certeza de que sucederá para poderlo manifestar.
- El altar a Júpiter deberá colocarse en un espacio ventilado y limpio.
- En una repisa o mesa se pondrá la carta, la imagen del planeta, la vela y los demás elementos, que son los cuarzos, los billetes, monedas, la figura del elefante y las hierbas.
- Cada elemento del ritual tiene un significado y poder especial que deben ser pronunciados en voz alta, en este caso, todos están indicados para la abundancia, la buena fortuna, el inicio de viajes y la sabiduría.
- Se debe encender la vela e iniciar una meditación de al menos 10 minutos.
- Cuando la vela se consuma, deberá agradecerse por lo que vendrá en los próximos meses.
Otros rituales que se hacen en Año Nuevo
El Año Nuevo es una tradición que se celebra en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y para algunos es común realizar rituales que permitan la atracción de cosas positivas durante el año venidero.
Algunos de los rituales más sencillos y populares, según Glamour, son:
- Ritual de estreno, que consiste en usar ropa nueva durante la celebración de Noche Vieja para recibir el Año Nuevo con energía positiva y buen augurio.
- Ritual para que fluya la energía, que consiste en revisar que todas las puertas y pasillos estén despejados para permitir la entrada de la energía positiva en el nuevo ciclo que comienza.
- Ritual de la campana, que consiste en hacer sonar una campana durante el Año Nuevo para atraer la felicidad al hogar.
- Ritual de las uvas, se realiza durante la cena de Año Nuevo, cuando el reloj marca las 12 y consiste en comer 12 uvas mientras se piden diferentes deseos.
- Ritual de las lentejas, que consiste en tomar un puñado de estas legumbres y rociarlas sobre la cabeza, después recogerlas y guardarlas en una bolsita que se puede usar como amuleto para la abundancia.
- Ritual del amor, que consiste en amarrar un listón rosa en la muñeca izquierda, es mejor si otra persona realiza el nudo.
Cualquiera de estos rituales se practican la noche de la víspera de Año Nuevo y consisten en la atracción de energía positiva, algunas prácticas pueden cambiar de acuerdo con las creencias de cada persona o lugar, pero forman parte de las celebraciones y de la cultura.
