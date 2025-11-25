Un laboratorio descongeló y revivió microbios que estuvieron congelados por cuarenta mil años: qué descubrieron

Un laboratorio estadounidense decidió tomar una muestra del permafrost de Alaska, es decir de la capa congelada permanentemente de las regiones periglaciares, y consiguió revivir microbios que estuvieron congelados por cuarenta mil años.

A través de un trabajo que fue llevado a cabo por el geólogo Tristan Caro, investigador postdoctoral en geobiología en el California Institute of Technology, el objetivo inicial era entender cómo los microbios consiguen sobrevivir en condiciones de frío extremo, baja disponibilidad de oxígeno y nutrientes mínimos. Para ello, decidieron tomar una muestra de microbios congelados durante cuarenta mil años en un complejo subterráneo al norte de Fairbanks, Alaska.

Es importante tener en cuenta que el subsuelo del lugar donde fueron encontrados los microbios funciona como un archivo natural de climas antiguos, vegetación desaparecida y microorganismos que quedaron atrapados mucho antes de que existieran las ciudades modernas. Por eso, gran parte del permafrost profundo está aislado de la luz, del oxígeno y de cualquier señal de superficie desde hace miles de años, lo que significa que los microbios de allí abajo forman comunidades muy distintas de las que viven cerca de la capa activa superficial.

La muestra tomada del permafrost de Alaska California Institute of Technology

Una vez aclarada esta situación, los microbios atrapados en el permafrost profundo pueden volver a la vida cuando la temperatura sube. Y es que no solo reviven, sino que se reorganizan y comienzan a metabolizar carbono, lo que sirve para liberar dióxido de carbono y metano en cuestión de meses.

Por eso, Tristan Caro decidió incubar las muestras durante seis meses y en dos temperaturas distintas: 4 °C y 12 °C, ya que estos son los valores del verano en el Ártico. Además, agregaron deuterio, un tipo de hidrógeno que, si se incorpora a las membranas, es señal de que los organismos consiguieron repararse.

Una vez que consiguieron revivir a los microbios, observaron que muchas de las células que despertaban preferían sintetizar glicolípidos, un tipo de grasas asociadas a la resistencia al frío. De esta manera fue como descubrieron que esos compuestos les permitieron sobrevivir congelados durante miles de años.

El deshielo del ártico podría liberar más microbios a la naturaleza Pexels

Además, aprendieron que no todos los microbios descongelados del Ártico se manejan igual, ya que Siberia, Groenlandia y el norte de Canadá tienen comunidades microbianas distintas, con ritmos propios y adaptaciones únicas. Por eso, se trata de un escenario con un sinfín de oportunidades y todavía hay mucho por aprender sobre esta parte de la Tierra.

El calentamiento global podría generar una crisis

Si bien esta reactivación de microbios milenarios ocurrió por obra de los seres humanos, lo cierto es que el calentamiento global podría provocar una liberación progresiva del carbono ártico. Así, una parte del elemento químico atrapado durante miles de años podría pasar a la atmósfera en forma de dióxido de carbono y metano, lo que intensifica todavía más las subidas de temperatura.

Esta situación dificultaría el cumplimiento de objetivos climáticos, mientras que el deshielo se intensificaría y continuaría con sus complicaciones en los ecosistemas locales, lo que desplaza la fauna, modifica los humedales y afecta a las comunidades indígenas que dependen de un suelo estable para sobrevivir.