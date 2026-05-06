Hallan una isla artificial más antigua que Stonehenge: descolocó a los arqueólogos por la tecnología usada para construirla

La isla grande de Gran Bretaña aún conserva secretos arqueológicos que son descubiertos a medida que transcurren las décadas, gracias a las investigaciones y expediciones que intentan revalorizar y conocer el patrimonio histórico que los rodea. Así es como un equipo de la Universidad de Southampton halló una isla artificial frente a la costa del mítico lago Bhorgastail, en Escocia. Según afirmaron, se erigió hace más de 5000 años, posicionándola como el monumento más antiguo que Stonehenge.

La isla se llama Lewis y presenta una base conocida como crannog, que refiere a una edificación humana. Según identificaron los arqueólogos, hay madera que sostiene parte de las rocas aglomeradas y que sobresalen del nivel del agua.

El crannog en Loch Bhorgastail (Fuente: University of Southampton)

En conjunto con otro centro universitario, los investigadores emplearon una técnica denominada estereofotogrametría, que alcanzó para registrar la estructura por encima del lago y por debajo. Luego de ese relevamiento del terreno, dispusieron de excavaciones controladas para no dañar el yacimiento y retiraron elementos que identifican a las comunidades asentadas allí durante el Neolítico.

Los arqueólogos desenterraron madera estratificada y matorral por debajo del revestimiento de piedras y materiales propios de la naturaleza, junto con decenas de fragmentos de cerámica neolítica dispersos en las aguas circundantes.

Centenares de crannogs

La arqueóloga a cargo de la expedición, Stephanie Blankshein, destacó en la revista Advances in Archaeological Practice, que este tipo de islas artificiales existen a lo largo de los cuerpos de agua escoceses. Eran monumentos que se replicaron por centenares hace miles de años. Muchas de ellas siguen inexploradas o sin descubrir, por lo que este trabajo animó a avanzar en todas aquellas que faltan.

Arqueólogos submarinos desentierran la estructura de madera (Fuente: University of Southampton)

En un principio se creyó que estas islas artificiales se hicieron en la Edad de Hierro y en la Edad Medieval, pero recientes estudios de radiocarbono y prospección sofisticada, determinaron que las comunidades neolíticas las construyeron hace 5000 años.

La investigación reveló que la plataforma de madera de la isla Lewis se instaló hace entre 3800 a.C y 3400 a.C años. Se trataba de una circunferencia de 23 metros de diámetro que fue cubierta con matorral. Dos mil años más adelante volvieron a colocar matorral y piedras. Durante la Edad de Hierro es que se completó la construcción con una calzada de rocas conectada a la orilla, la cual yace en el lecho del lago.

Mientras la expedición se sumergió con buzos especializados, detectaron cerámica que se forjó en el Neolítico, en especial vasijas y cuencos que datarían de un periodo anterior a la Edad de Bronce.

Estructura de madera retirada de la base de la isla (Fuente: University of Southampton)

La arqueóloga señaló que todavía desconocen la razón de estos grandes e imponentes monumentos, los recursos que utilizaron y cuánta gente demandó. Sin embargo, es una muestra palpable de la capacidad que tenían aquellas comunidades para desempeñar un trabajo complejo y con herramientas rudimentarias. Sin dudas, fue un logro para ese tiempo y su significado debió valer mucho para la creencia de esos pueblos.

“La gran cantidad de cerámica, que a menudo aún contiene restos de comida, y la piedra labrada hallada en las islas y sus alrededores, indican que se usaban para actividades comunitarias”, dijo Blankshein.

La historia de las islas artificiales de Escocia

El método que contribuyó a estudiar la isla

El equipo desarrolló un sistema portátil de estereofotogrametría adaptado a las condiciones acuáticas. La fotogrametría es una técnica que permite generar modelos digitales tridimensionales de alta resolución combinando múltiples fotografías tomadas desde distintos ángulos, describe la revista National Geographic. Las imágenes submarinas se combinaron después con registros obtenidos mediante drones y trabajos en tierra, integrando todos los datos en un único modelo 3D continuo.