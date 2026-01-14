Adiós al calor: cuándo llega la lluvia que traerá un frente de aire frío

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla el fin del período de altas temperaturas en el territorio porteño. La lluvia afectará la zona central del país tras el ingreso de una masa de aire fresco desde la Patagonia. Estas condiciones climáticas interrumpirán tres jornadas de calor intenso en la Capital Federal.

Cuándo llega la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires

La inestabilidad climática en la Ciudad de Buenos Aires comenzará este jueves 15 de enero. Los primeros chaparrones aislados aparecerán durante la mañana o hacia el mediodía. La atmósfera presentará una carga de humedad elevada y una temperatura mínima de 25 grados.

Lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Ricardo Pristupluk

El frente frío avanzará sobre la región central y generará tormentas más definidas durante la tarde del jueves. Los especialistas prevén una temperatura máxima de 33 grados antes del desarrollo de los núcleos de tormenta.

Este cambio de tiempo cerrará el ciclo de calor sofocante que alcanzó los 34 grados este miércoles. La sensación térmica superó los valores habituales para el mes de enero debido a un flujo de aire cálido del norte. El pronóstico extendido indica que las precipitaciones del jueves marcarán un descenso térmico marcado para la jornada siguiente.

El viernes 16 de enero presentará mejores condiciones generales con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados. El cielo estará despejado y el ambiente será mucho más agradable para el descanso.

Ramas caidas en los Bosques de Palermo. Mañana de lluvia en CABA. Sociedad. � Pilar Camacho�

Las alertas vigentes por tormentas y vientos en el resto del país

El SMN emitió diversos avisos para distintas regiones del territorio argentino. La zona de Cuyo enfrenta un panorama complejo por tormentas fuertes.

Existe una alerta de nivel naranja para gran parte de la provincia de Mendoza y para San Luis. Los fenómenos meteorológicos en estas áreas incluirán la posible caída de granizo, ráfagas intensas de viento y abundante acumulación de agua en períodos cortos. Además, la región cuyana registrará viento Zonda durante la tarde del miércoles, lo que elevará las temperaturas en San Juan hasta los 35 grados.

Las previsiones del SMN por region

La Patagonia también presenta condiciones climáticas inestables. Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut mantienen una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste. Las ráfagas afectarán especialmente las zonas cordilleranas y la meseta central. Estas provincias también esperan precipitaciones.

Las lluvias en el sur de Neuquén y el noroeste de Chubut resultarán beneficiosas para combatir los focos de incendios forestales activos en la región. Tierra del Fuego registrará las marcas más bajas del país con una máxima de solo 11 grados.

El panorama para el Noroeste y el Litoral argentino

Las provincias del norte del país transitarán una jornada de intenso calor antes de la llegada de las tormentas. El Noroeste Argentino (NOA) presenta una alerta amarilla para Jujuy y Salta. Las tormentas en esta zona podrán ser puntualmente fuertes durante la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves. Jujuy alcanzará una máxima de 33 grados, mientras que Santiago del Estero registrará el valor más alto de la región con 35 grados.

En el Noreste y el Litoral, el tiempo desmejorará de manera desordenada. Chaco y Formosa esperan algunas tormentas aisladas, aunque no cuentan con alertas oficiales por el momento. Santa Fe registrará una jornada agobiante con una máxima de 35 grados y elevada humedad. La Pampa y Córdoba también verán el desarrollo de tormentas hacia el final del miércoles debido al desplazamiento del aire frío desde el sur.

