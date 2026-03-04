Alerta meteorológica: a qué hora llegan las lluvias a CABA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó un cambio en el estado del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires durante este jueves. La entidad oficial prevé el desarrollo de precipitaciones intensas junto con una caída en la temperatura máxima. Este fenómeno climático afecta la zona central del país tras una jornada de calor intenso. La alerta meteorológica rige para toda la franja horaria de la próxima jornada laboral.

Tormenta: a qué hora llueve en CABA

Las precipitaciones más intensas ocurren durante la madrugada de este jueves 5 de marzo. El organismo técnico estimó que la inestabilidad persiste hasta el final de la jornada. Las probabilidades de caída de agua oscilan entre el 40 y el 70 por ciento. El reporte detalló que el fenómeno abarca todo el territorio porteño y los alrededores.

Pronostico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

La mayor actividad hídrica sucede por la mañana. El cielo permanecerá cubierto de nubes durante las 24 horas. El pronóstico para este jueves 5 de marzo indica una temperatura mínima de 20 grados. La marca térmica máxima alcanza apenas los 24 grados.

Este valor representa un descenso marcado frente a los registros del día previo. El viento sopla con una intensidad moderada. Las ráfagas mantienen una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora y la humedad se mantiene elevada por el ingreso constante de aire desde el sector este.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores

El comportamiento del clima durante el resto de la semana muestra variaciones térmicas significativas. Este miércoles 4 de marzo registra una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados. La nubosidad crece desde las primeras horas de la mañana.

La probabilidad de precipitaciones oscila entre el 40 y el 70 por ciento según el reporte oficial Ricardo Pristupluk

El aumento de estas nubes se vuelve más evidente hacia la tarde y la noche. Los vientos para este miércoles 4 de marzo alcanzan velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia para este día es casi nula.

El viernes 6 de marzo presenta un escenario de lluvias, nubes y sol alternados. La temperatura mínima desciende a 19 grados. La temperatura máxima llega a los 24 grados. El SMN prevé una probabilidad de precipitación de entre el diez y el 40 por ciento. El viento conserva la misma intensidad que el jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar la salida a la vía pública ante el riesgo Pilar Camacho�

Medidas de seguridad ante tormentas fuertes

La entidad meteorológica emitió una serie de advertencias para mitigar los riesgos asociados a la caída de agua y el viento. El informe del SMN detalló: “No saques la basura y limpiá desagües y sumideros”. Esta medida facilita el escurrimiento rápido del líquido en la vía pública. Los expertos sugieren evitar los desplazamientos innecesarios durante el periodo de mayor intensidad hídrica.

Las medidas preventivas del organismo técnico incluyen las siguientes acciones:

Evitá salir

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.