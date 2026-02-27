Vuelven las lluvias: para qué día se esperan en Buenos Aires, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido y detalló cuál es el día de la semana que se verá afectado por lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad. En tanto, se prevé que durante esa jornada emita alertas a través de los canales oficiales.

El pronostico del tiempo en la Ciudad

Qué día se esperan lluvias en Buenos Aires

El organismo indicó una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10 por ciento durante la tarde del sábado. Además, estimó la llegada de fuertes tormentas en las primeras horas del jueves por la tarde, con una probabilidad de hasta 40 por ciento, que se mantendrá hacia el final de la jornada.

El SMN prevé lluvias el sábado por la tarde y tormentas el jueves de la semana próxima Ricardo Pristupluk

Cómo estará el clima durante el fin de semana

El sábado llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. Tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 30°C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.

El domingo, en tanto, se prevé una mínima de 22°C y una máxima de 32°C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Sábado 28 Mín. 22°C - Máx. 30°C 0 - 10 % 13 - 22 km/h Domingo 29 Mín. 22°C - Máx. 32°C 0 % 13 - 22 km/h

Pronóstico extendido

El SMN publicó el pronóstico extendido para los próximos días

