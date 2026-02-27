LA NACION

Vuelven las lluvias: para qué día se esperan en Buenos Aires, según el SMN

El organismo meteorológico anticipó nubosidad variable e inestabilidad durante las próximas jornadas; cómo estará el tiempo el fin de semana y cuáles son las advertencias

El Servicio Meteorológico anticipó la llegada de fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido y detalló cuál es el día de la semana que se verá afectado por lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad. En tanto, se prevé que durante esa jornada emita alertas a través de los canales oficiales.

El pronostico del tiempo en la Ciudad
Qué día se esperan lluvias en Buenos Aires

El organismo indicó una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10 por ciento durante la tarde del sábado. Además, estimó la llegada de fuertes tormentas en las primeras horas del jueves por la tarde, con una probabilidad de hasta 40 por ciento, que se mantendrá hacia el final de la jornada.

El SMN prevé lluvias el sábado por la tarde y tormentas el jueves de la semana próxima
Cómo estará el clima durante el fin de semana

El sábado llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. Tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 30°C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.

El domingo, en tanto, se prevé una mínima de 22°C y una máxima de 32°C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

DíaTemperaturaProbabilidad de precipitaciónViento
Sábado 28
Mín. 22°C - Máx. 30°C
0 - 10 %
13 - 22 km/h
Domingo 29
Mín. 22°C - Máx. 32°C
0 %
13 - 22 km/h

Pronóstico extendido

El SMN publicó el pronóstico extendido para los próximos días
Advertencias del SMN ante lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
