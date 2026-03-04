Cambia por completo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires: lluvias intensas y descenso de temperaturas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cambio abrupto del tiempo. Pasará de días soleados y cálidos a lluvias intensas y un descenso en las temperaturas. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuándo ocurrirá este fenómeno, que marcaría el final del verano.

De acuerdo al pronóstico que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 5 de marzo se esperan lluvias durante toda la jornada. Habrá entre 40% y 70% de probabilidades de precipitaciones a lo largo del día, que descenderán a partir de la noche. Este viernes también estará marcado por lluvias aisladas y chaparrones, entre 10% y 40% de probabilidades.

En tanto, se pasará de máximas que rondan los 30°C a temperaturas por debajo de los 25°C. Este jueves el termómetro marcará 24°C como tope, patrón que se mantendrá el viernes. En tanto, durante ambos días habrá una mínima de 19°C.

A este panorama se le suman ráfagas de viento del sureste y este de entre 42 y 50 km/h entre la noche del miércoles y el jueves. Estas cesarán a partir del viernes.

De acuerdo a la nota de Diego Angeli en LA NACION, este cambio en el tiempo se daría a partir del miércoles. “Entre el atardecer y las primeras horas de la noche arribará un frente frío que se anunciaría sin lluvias y que promovería un fuerte descenso de temperatura hacia la medianoche”, señaló el observador meteorológico.

El clima en Buenos Aires desmejorará a partir del jueves Santiago Filipuzzi - LA NACION

De todos modos, sus efectos se empezarán a sentir a partir del jueves con temperaturas mucho más bajas que moldearán una jornada con poco o nada de sol y una tarde otoñal. “Volverán a aparecer la probabilidad de precipitaciones, esta vez más altas por lo que algunas lluvias antes del mediodía no desentonarían”, agregó. A partir de este punto, se mantendrá la inestabilidad y estas temperaturas incluso durante el fin de semana.

¿Cómo estará el clima en lo que queda de la semana en Buenos Aires?

El pronóstico para Buenos Aires en los próximos días anticipa el paso de un día caluroso con 29°C este miércoles seguido de un marcado descenso térmico e inestabilidad, especialmente el jueves y viernes, cuando se esperan lluvias, tormentas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Hacia el fin de semana las condiciones mejoran con nubosidad variable y temperaturas más frescas, donde las máximas se situarán en torno a los 23°C y las mínimas alcanzarán los 16°C el domingo.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires entre el miércoles 4 y el martes 10 de marzo SMN

A continuación, este es el pronóstico del tiempo detallado entre el miércoles 4 y el domingo 8 de marzo en Buenos Aires, de acuerdo al SMN: