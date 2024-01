escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles gran parte del país presenta alertas por clima severo, luego del temporal que azotó la localidad bonaerense de Miramar y dejó un muerto. Un total de 15 provincias tienen posibilidades de lluvias intensas, que podrían estar acompañadas de caída de granizo y fuertes ráfagas.

Las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán presentan alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Las regiones de Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel, en La Pampa; Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia, en Buenos Aires; y General Alvear, San Rafael, Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, en Mendoza, son algunas de las que se verán afectadas. A ellas se le suman: General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario, Vera Peñaloza, Chamical, General Belgrano y General Ocampo, en La Rioja; Caseros, General López, Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín, en Santa Fe; y Atamisqui, Banda, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez y Río Hondo, en Santiago del Estero.

Además, las lluvias afectarán a las provincias de San Luis (Gobernador Dupuy, Coronel Pringles, General Pedernera, Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Ayacucho, Libertador General San Martín, Chacabuco, Junín) y de Córdoba (General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Juárez Celman, Río Cuarto, General San Martín, Marcos Juárez, Calamuchita, Santa María, San Justo, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Río Primero, Río Segundo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba).

Por su parte las localidades tucumanas de Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo, Andalgalá, Santa María y Tafí del Valle; Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma, San Carlos, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Rosario de Lerma, Anta, Güemes, La Candelaria y Metán, en Salta; y las jujeñas El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Doctor Manuel Belgrano y Tilcara también se verán afectadas por la alerta amarilla.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 10 de enero de 2024 a las 06:04 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/e6BKlic9Pp — SMN Alertas (@SMN_Alertas) January 10, 2024

Ante esto, el organismo nacional recomienda que la población siga una serie de precauciones para evitar incidentes mayores. Las mismas incluyen no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas e informarse por las autoridades.

Por otro lado, en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero rige una alerta naranja por tormentas, que en este caso pueden ser localmente fuertes o severas, y estar acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las zonas afectadas serán: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento, en Santiago del Estero; 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo, Garay, San Jerónimo, General Obligado, San Javier y Vera, en Santa Fe; Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, en Entre Ríos; y General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel, en Corrientes.

En el contexto de una alerta de este estilo, el SMN sugiere permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; si el fenómeno se da en medio de un viaje, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; si hay riesgo de que el agua ingrese en la vivienda, cortar el suministro eléctrico; en caso de que alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Finalmente, las localidades correntinas de Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce presentan una alerta roja por las tormentas. Esto implica que el área continuará afectada por tormentas que podrán presentar intensidad fuerte a severa, con fuerte actividad eléctrica, ráfagas, caída de granizo y valores de precipitación acumulada entre 80 y 160 milímetros.

Según explicó el organismo, se mantiene el nivel rojo debido a las abundantes precipitaciones registradas en los últimos días en la región. Es por esto que recomiendan a la población que se mantengan alejados de zonas ribereñas y eviten circular por calles inundadas o afectadas.

Las intensas lluvias en la zona comenzaron el domingo pasado, y ya cayeron más de 260 milímetros de agua, especialmente en la ciudad de Mercedes. Es por este motivo que unas 120 personas debieron ser evacuadas y gran parte de la zona quedó inundada. Además, en un tramo de la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad correntina de Goya, el agua provocó un socavón y el tránsito vehicular debió ser interrumpido en forma total luego de que ese sector de la provincia se viera afectado por el desborde de cauces ante la acumulación de lluvias.

Altas temperaturas

Aparte de las tormentas, algunas provincias presentan alertas por el calor extremo. Ese es el caso del norte de Misiones y el sur de Formosa, que presentan una alerta amarilla por las temperaturas; Formosa, Tucumán y Chaco, en donde rige una alerta naranja por el mismo motivo; y el norte de Chaco, Formosa y Jujuy, que se enfrentan a una alerta roja.

El SMN y el Ministerio de Salud recomiendan a la población que siga una serie de cuidados ante este aumento de temperatura:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Asimismo, frente a síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo e intentar refrescarla.

