El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas por distintos fenómenos climáticos en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. En esta línea, el organismo dio una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población.

En Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y Santa Fe rige una alerta amarilla por tormentas, que estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros , que pueden ser superados en forma puntual. Al mismo tiempo, Tierra del Fuego presenta una alerta amarilla por lluvias persistentes, algunas localmente fuertes. No se descarta que la precipitación pueda darse en forma de nieve.

En este contexto, el SMN recomienda a la población no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, y estar atento ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, las regiones de Mendoza y Neuquén serán afectadas por una alerta amarilla por viento zonda, que podrá alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Este fenómeno -caracterizado por ser seco y cálido- puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento de temperaturas repentino y condiciones de humedad relativa muy baja.

En San Luis y Córdoba hay una alerta naranja por tormentas. Este tipo de fenómenos meteorológicos es catalogado como “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta por altas temperaturas

Las provincias de Salta y Jujuy presentan una alerta amarilla por altas temperaturas, que podrán superar los 35°C. Este tipo de fenómenos representan un efecto leve a moderado en la salud, y pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo.

Las regiones afectadas son Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta; y Susques, Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara y Yavi, en Jujuy.

Junto con el SMN, el Ministerio de Salud sugiere aumentar el consumo de agua; no exponerse al sol en exceso; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y las comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas; reducir la actividad física; usar ropa ligera, holgada y de colores claros; y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante cualquier persona que presente síntomas como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39ºC, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar al paciente a un lugar fresco y tranquilo e intentar refrescarlo.

