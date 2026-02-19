Arrancan las lluvia y vuelven las nubes: así estará el pronóstico del clima este fin de semana en el AMBA

Se espera un ingreso de aire frío con lluvias y tormentas aisladas para hoy, dando paso a un viernes inestable que marcará un notable descenso de la temperatura mínima. El fin de semana transcurrirá mayormente nublado y con ambiente otoñal, sin calor de pileta pero con condiciones estables.

Clima del jueves: lluvias por la mañana

Para hoy se espera un ingreso de aire frío que podría anunciarse con lluvias intermitentes durante la primera parte del día, incluso sin cerrarle la puerta a algunas tormentas aisladas. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del sudeste y mínima de 23ºC. Estaremos expuestos a lluvias débiles pero continuas hasta la tarde intercalándose con algunos pasajes de precipitación más activos, aunque lo más intenso quedará relegado al norte de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. El termómetro tendrá todas las de perder en un día sin sol y sin respaldo de aire cálido lo que lo haría desistir en 28ºC vespertinos. La noche recobraría la estabilidad en un cierre menos nuboso con 25°C, cayendo fuerte durante la medianoche y madrugada, atención los que vuelvan tarde y desabrigados.

Hoy llueve en el AMBA

Clima del viernes: tarde y noche inestables

El viernes volverá a mostrar sobrevuelo de nubarrones con baja probabilidad de precipitaciones. Se estima un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado desde el este y una agradable mínima de 18ºC dando cuenta de toda la circulación de aire frío durante la noche anterior. La jornada transcurrirá bajo un manto de nubes y alguna lluvia aislada después del mediodía no estaría fuera de libreto. La tarde aguarda por cielo nublado, conservado el viento fresco desde el río lo que obligará al termómetro a bajar el perfil y resignarse en 27°C vespertinos. El día cerrará ligeramente inestable por lo que alguna lluvia aislada no desentonaría sin condicionar a los que quieran salir.

Clima del sábado: nublado sin calor intenso

Para el sábado se espera un amanecer con mínima de 20ºC, cielo mayormente nublado y viento desde el este. El aire llegará fresco y muy húmedo desde el río para arrimar más nubosidad y dejarnos sin sol por casi todo el día. A pesar del permanente cielo cubierto, no se esperan lluvias por lo que se podrá aprovechar la calma térmica para planificar actividad al aire libre, el mercurio quedará en deuda con aquellos que esperaron por más calor para hacer planes de pileta. La tarde se proyecta nublada, manteniendo el viento moderado desde el este con máxima de 26ºC, toda una postal otoñal. La noche se encontrará a salvo, con 23ºC, estable y algo más ventosa.

Clima del domingo: otro día gris

La jornada dominical nos dejará un amanecer nublado, con el termómetro desperezándose en 21°C, con cielo nublado y viento moderado desde el este. Se prevé otra jornada sin sol, pero sin lluvia ni calor intenso lo que avalará cualquier plan para salir un rato de casa. Nuevamente el mercurio quedará condicionado por la falta de sol y la circulación de aire fresco por lo que entregará una tarde de calor suave con 27°C. A partir del atardecer se intensificará el viento hasta llegar a ofrecer ráfagas desde el río para moldear una noche muy ventosa con un cierre con 24°C.

Cuándo deja de llover en el AMBA Nicolás Suáres

Spoiler alert: qué será del clima la semana que viene

La semana que viene se mostrará térmicamente muy mesurada con máximas promedio en 27ºC con probabilidad de precipitaciones para el lunes y martes.

Eso es todo, amigos. A partir de hoy comienza un nuevo episodio meteorológico en la ciudad con casidiez días seguidos sin descensos significativos de aire aliente lo que mantendrá al termómetro tranquilo sin llegar a tocar los 30ºC hasta los primeros días de marzo. El fin de semana promete temperaturas muy agradables para planificar actividad al aire libre, aunque quedará en deuda con el sol y con los que esperaron por un parde tardes de pileta, pero más allá del permanente manto de nubes no se estiman precipitaciones. Entramos en la fase final del verano, donde el sol sale una hora más tarde para dejarnos mínimas más agradables, donde la tarde ofrecerá calor suave sin estridencias térmicas y las noches temperaturas menos templadas que nos permitan dormir mejor. De todas formas, habrá lugar para un último sofocón, mantengan limpia la pileta.

Día Temp. Mínima Temp. Máxima Clima Viento Lluvias Hoy 23°C 28°C Mayormente nublado; ingreso de aire frío. Moderado del sudeste. Lluvias intermitentes y tormentas aisladas. Viernes 18°C 27°C Cielo nublado; inestable por la tarde/noche. Moderado del este. Baja probabilidad; lluvias aisladas tras el mediodía. Sábado 20°C 26°C Mayormente nublado; ambiente otoñal. Moderado del este (fresco y húmedo). Sin precipitaciones esperadas. Domingo 21°C 27°C Cielo gris y nublado; calor suave. Moderado a ráfagas intensas del este. Sin lluvias.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli