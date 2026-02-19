A qué hora termina el paro de la CGT por la Reforma laboral de hoy, jueves 19 de febrero
La medida de fuerza convocada por la central obrera paraliza actividades clave durante toda la jornada en coincidencia con el debate legislativo del proyecto oficialista
La Confederación General del Trabajo (CGT) concreta su cuarta huelga general contra la administración de Javier Milei en simultáneo con el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. El cese de actividades afecta el funcionamiento del transporte, la administración pública y el sistema financiero tras la determinación del consejo directivo sindical de endurecer su posición frente al Gobierno. La protesta se desarrolla sin movilización oficial de la central, aunque algunos sectores estatales decidieron marchar por cuenta propia.
Cuándo finaliza la medida de fuerza
La conducción sindical estableció un plan de lucha por un lapso determinado para expresar su rechazo a la iniciativa que se debate en el Congreso desde las 14. El paro de la CGT tiene una duración de 24 horas, por lo que la medida de fuerza finalizará a la medianoche de este jueves.
Jorge Sola, integrante de la conducción cegetista, ratificó los plazos de la protesta durante una conferencia de prensa en la sede de Azopardo 802. El dirigente gremial remarcó la decisión de detener las actividades el mismo día del tratamiento legislativo. La estrategia busca marcar una oposición contundente a los cambios propuestos en la normativa laboral.
Los sectores que se adhieren al paro
El impacto de la huelga bloquea la movilidad de los ciudadanos y la atención en oficinas por la adhesión de los gremios estratégicos. El esquema de servicios se configura de la siguiente manera:
- Transporte público y cargas: La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) garantizan la parálisis en trenes, aviones y puertos. La Ciudad de Buenos Aires no cuenta con servicio de subtes. Hugo Moyano lidera el cese de tareas en la recolección de residuos, correo postal y transporte de cargas. La actividad de los colectivos depende de la confirmación final de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
- Bancos: La actividad financiera presencial es nula en todo el territorio. Sergio Palazzo confirmó a LA NACION la participación de la Asociación Bancaria. No hay atención al público en entidades públicas ni privadas y los usuarios solo pueden operar a través de cajeros automáticos y homebanking.
- Comercio y gastronomía: El Sindicato de Empleados de Comercio y el gremio gastronómico de Luis Barrionuevo suman su apoyo a la huelga. La apertura de grandes centros comerciales y locales de comida queda supeditada a la disponibilidad de transporte para el traslado del personal.
- Salud: El sistema sanitario opera con esquema de emergencia. Héctor Daer aseguró a LA NACION la adhesión del sector de Sanidad con mantenimiento de guardias mínimas en clínicas y hospitales. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, explicó el dirigente sobre la actividad esencial.
- Administración Pública: Las oficinas nacionales y municipales reducen su operatividad al mínimo por la acción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Rodolfo Aguiar, titular de ATE, convocó a una marcha independiente y cuestionó a la CGT por el “paro dominguero”. El Gobierno anunció el descuento del día de sueldo a los empleados ausentes.
Quiénes no adhieren al paro
Un sector específico resolvió no acatar la medida de fuerza. El sindicato que nuclea a los farmacéuticos mantiene sus actividades habituales. Marcelo Peretta, jefe del gremio, declaró a LA NACION que las farmacias no se verán afectadas. El dirigente manifestó su apoyo a ciertos artículos de la reforma, como los referidos a las vacaciones, el banco de horas y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
