Alerta meteorológica: se prevén lluvias y vientos fuertes en AMBA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) tendrá lluvias y vientos fuertes a partir de la noche de este viernes 20 de marzo, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperan lluvias y tormentas entre la noche del viernes y la amdrugada del sábado Freepik

Lluvias y vientos en el AMBA

De acuerdo al detalle provisto por el organismo meteorológico, este viernes habrá tormentas aisladas por la noche y el viento, proveniente del noreste, aumentará su velocidad y oscilará entre los 42 y 50 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones se ubican en un rango que va del 10% al 40%.

Cómo seguirá el tiempo en el fin de semana largo en AMBA

El pronóstico del tiempo para la región del AMBA indica lo siguiente:

Sábado 21 de marzo : se presentará con tormentas y chaparrones durante toda la jornada. La temperatura más baja de la jornada será de 19 °C y la máxima llegará a los 24 °C . Durante el día, el viento soplará fuerte desde el norte y luego desde el sur, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

: se presentará con durante toda la jornada. La temperatura más baja de la jornada será de 19 °C y la . Durante el día, el viento soplará fuerte desde el norte y luego desde el sur, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Domingo 22 de marzo : se espera una jornada con cielo ligeramente nublado por la mañana, y parcialmente nublado por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 24 °C . En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y sureste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

: se espera una jornada con por la mañana, y parcialmente nublado por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 15 °C y una . En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y sureste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día. Lunes 23 de marzo : la mañana se presentará con el cielo parcialmente nublado , y algo nublado por la tarde. La mínima será de 18 °C y la máxima de 22°. El viento será leve y provendrá del sureste y el sur, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

: la mañana se presentará con el cielo , y algo nublado por la tarde. La mínima será de 18 °C y la máxima de 22°. El viento será leve y provendrá del sureste y el sur, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias. Martes 24 de marzo : el día se presentará con cielo ligeramente nublado , y parcialmente nublado por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 15 °C y la máxima llegará a los 23 °C. Habrá viento del suroeste, por la mañana, y del noreste, por la tarde, con una velocidad que oscilará entre 7 y 12 kilómetros por hora.

: el día se presentará con cielo , y parcialmente nublado por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 15 °C y la máxima llegará a los 23 °C. Habrá viento del suroeste, por la mañana, y del noreste, por la tarde, con una velocidad que oscilará entre 7 y 12 kilómetros por hora. Miércoles 25 de marzo: El cielo se presentará algo nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 15 °C y la máxima en los 22 °C. El viento soplará del norte y noreste, y no se presentan chances de precipitaciones.

Las lluvias estarán presentes viernes y sábado Stock en canva

Cuándo es el equinoccio de otoño 2026 en la Argentina

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 ocurre el día 20 a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). Este marca el final del verano en nuestro país y en el resto del hemisferio sur.

Desde ese momento, la nueva estación se prolongará hasta el 21 de junio, fecha en que está previsto el inicio del invierno este año.