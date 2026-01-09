Clima del domingo: ¿habrá temporal en AMBA?
El reporte oficial anticipa un cambio rotundo en las condiciones atmosféricas tras un sábado inestable y marca el regreso del sol junto con un ascenso de la temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una modificación sustancial en el escenario meteorológico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego de las precipitaciones registradas en el inicio del fin de semana. Los reportes oficiales indican una transición hacia la estabilidad atmosférica que permitirá el desarrollo de actividades al aire libre el domingo.
El pronóstico del tiempo para el domingo
La información suministrada por el organismo descarta la presencia de temporales o fenómenos severos para el domingo 11 de enero en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El día presentará un cambio de condiciones respecto a las jornadas previas.
La mañana comenzará con nubosidad variable y presencia de sol y el tiempo se volverá más estable hacia la tarde y la noche. Los termómetros registrarán un ascenso hasta alcanzar los 30°C de máxima, con una probabilidad de precipitación del 0% y vientos moderados que soplarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.
Inestabilidad y lluvias durante la jornada del sábado
El pronóstico estima lluvias aisladas durante la madrugada y la persistencia de la inestabilidad hacia el mediodía y la tarde, donde el cielo permanecerá mayormente cubierto con un ambiente fresco. Las marcas térmicas oscilarán entre los 19°C de mínima y los 24°C de máxima. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre un 40% y un 70%. El viento mantendrá una intensidad considerable, con ráfagas de entre 32 y 41 kilómetros por hora.
Recomendaciones ante fenómenos adversos
El SMN difundió una serie de medidas de precaución para las áreas afectadas por las tormentas del sábado. Las autoridades aconsejan:
- Asegurar los objetos que puedan volar por la acción del viento.
- Retirar macetas expuestas en las ventanas.
- Mantener distancia de los árboles ante el riesgo de quebradura de ramas.
- No estacionar vehículos bajo los árboles.
- Mantener la casa cerrada de manera hermética.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Comunicarse con la línea 147 en caso de emergencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pronóstico de calor para el inicio de la semana
El lunes 12 marcará el retorno de las condiciones típicas de verano en el AMBA. El cielo mostrará sol y nubes a lo largo del día, con una mínima de 21°C y la máxima trepará hasta los 32°C.
El calor se intensificará el martes 13, donde la mínima se ubicará en torno a los 23°C y la máxima llegará a los 34°C. La jornada transcurrirá con nubosidad variable, con sol durante la madrugada y el mediodía, y un aumento de nubes hacia la tarde.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
