Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 19 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 19; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 19 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:43 y se pone a las 17:57.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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