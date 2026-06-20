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Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 21 de junio, la temperatura rondará entre 9 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 21 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 21 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 21 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:00 y se pone a las 17:50.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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