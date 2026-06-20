Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 21 de junio, la temperatura rondará entre 9 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 21 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:00 y se pone a las 17:50.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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