Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de abril, la temperatura rondará entre 15 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 25 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:24 y se pone a las 18:19.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
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