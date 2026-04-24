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Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de abril, la temperatura rondará entre 15 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 25 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 25 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 25 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 18:19.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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