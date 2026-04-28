Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de abril, la temperatura rondará entre 13 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 29 de abril el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:27 y se pone a las 18:15.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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