Vuelve el frío intenso: el pronóstico del clima para este fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: vuelve el sol a la ciudad

Finalmente, se correrán los nubarrones para que Febo, el antiguo dios, se asome después de cinco días seguidos bajo un manto de nubes. Volveremos a ver la salida del sol para iniciar una mañana con muy poca nubosidad, viento leve desde el noroeste y el mercurio desde 9ºC. A diferencia de los últimos días tendremos una jornada de mucha amplitud térmica con la temperatura recuperándose rápidamente. La tarde hará las delicias de los friolentos ofreciendo un ambiente muy agradable, soleado, con poco viento y el termómetro mostrando 19ºC. La noche mostrará un poco más de nubosidad en un cierre nada fresco con 16ºC.

Clima del viernes: lluvias débiles por la mañana

Volverán los nubarrones al estuario, y con ellos la posibilidad de precipitaciones. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado del noreste y mínima de 13ºC. Rápidamente, empezarán las desmejoras con la veleta al sudoeste para anunciar un nuevo ingreso de aire frío que podría estrenarse con precipitaciones, que hasta el momento se muestran débiles y aisladas. Recobraremos la estabilidad pasado el mediodía, pero el sol podría quedarse escondido todo el día. Se espera una tarde mayormente nublada, con el viento frío que soplará de manera más intensa y el termómetro hasta los 17ºC. La noche se proyecta ventosa, mayormente nublada, con 13ºC y con ráfagas frías que obligarán a abrigarse mucho a los que quieran salir.

Volverá a salir el sol en el AMBA

Clima del sábado: sol y viento frío

Justo cuando los nubarrones planeaban robarnos otro fin de semana, llegará el Pampero para desbaratarles su plan malévolo, expulsarlos de nuestro firmamento y dejarnos un sábado a puro sol. Se estima un amanecer con cielo despejado, viento moderado del sudoeste y mínima de 9ºC. Soplará aire frío y seco toda la jornada por si quiere ponerse al día con el lavado de la ropa y llenar la soga. Nuestra bóveda celeste permanecerá inmaculada para entregarnos una tarde soleada, algo ventosa con el mercurio recortándose en 15ºC por el lastre del viento frío, se podrá planificar actividad al aire libre, pero habrá que salir preparado para enfrentar el chiflete. Cuando caiga el sol se producirá un importante descenso de temperatura, se esperan 10ºC por la noche, con 7ºC durante la madrugada.

Clima del domingo: mañana esquimal

Toda la circulación de aire frío de la noche nos dejará una mañana de pleno invierno con el termómetro retrocediendo hasta valores de frío intenso. Se espera un amanecer con 5ºC, dos menos en el sector suburbano con viento moderado a regular que podría dejar una sensación térmica cercana al bajo cero. Abríguese mucho si piensa salir temprano a comprar las facturas. Será el turno del viento desde el noroeste lo que permitirá una rápida reacción del mercurio a media mañana para sacarnos del frío fuerte. El descenso de aire templado y la buena insolación moldearán una jornada con muy buenas condiciones meteorológicas, con el termómetro hasta los 17ºC en una tarde soleada con viento moderado. Hacia la noche se intensificará el viento en un cierre con 13ºC. Según los pronósticos a mediano plazo, la mañana del domingo podría ser el último amanecer con temperaturas muy bajas de la temporada invernal.

Spoiler alert: el pronóstico del tiempo para la semana que viene

El domingo se despiden los amaneceres helados Fabián Marelli

El cuadrante norte dominará la semana entrante lo que mantendrá al termómetro con alto perfil. Las mínimas no romperían el piso de 10ºC y las máximas se ubicarían cómodamente por encima de los 20ºC, como para apagar la estufa por la tarde.

Eso es todo amigos. Seguimos desandando una semana con mucha dinámica atmosférica, después de haber completado en un día toda la precipitación del mes y de haber tenido ráfagas muy fuertes, recobraremos el sol, lo volveremos a perder y regresará para el fin de semana. Si bien el viento frío no dejará que el termómetro levante mucho, el sol del fin de semana invitará a salir un rato de casa. Asombra los valores bajos del domingo a la mañana, algo que ya podríamos encuadrar como “los últimos fríos de la temporada invernal”.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli