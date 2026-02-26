LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de febrero, la temperatura rondará entre 17 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 27 de febrero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 27 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 27 de febrero el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:54.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″
    1

    El fiscal Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

  2. El CEO de una marca de lujo se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina
    2

    El CEO de Breitling se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina

  3. Detectan intercambios entre Milei y Novelli, uno de los protagonistas del lanzamiento de $LIBRA
    3

    Caso $LIBRA: un peritaje oficial detectó intercambios entre Milei y Novelli, que eliminó mensajes

  4. Milei cargó contra tres empresarios y los acusó de dejar “en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos"
    4

    Milei cargó contra tres empresarios y los acusó de dejar “en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos”