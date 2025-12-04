¿Hasta cuándo sigue el calor agobiante?: así estará el clima durante este fin de semana largo, según Diego Angeli

Clima del jueves: un día extenuante

Para hoy esperamos una jornada térmicamente muy difícil para el laburante de a pie. El termómetro las tendrá todas a favor en un día con cielo mayormente despejado y permanente descenso de aire caliente. Se espera una mañana con mucho sol, viento desde el noroeste y mínima de 24ºC, ya desde temprano se sentirá que vamos rumbo a una jornada agotadora, con el termómetro disparándose a media mañana en busca de valores muy altos. La tarde será agotadora para todo aquel que tenga que patear la calle o trabajar al aire libre con el termómetro en los 35ºC marcando el primer registro de calor fuerte de la temporada, con el viento caliente aunque leve y manteniendo el cielo limpio. La noche también presentará valores térmicamente incómodos con 28ºC en el cierre, de hecho, es muy probable que la temperatura nocturna resulte más molesta que la vespertina. No se pierda la luna llena.

Clima del viernes: otro día sofocante

El viernes copiará el patrón sinóptico del día anterior para moldear otro día de calor insoportable en el estuario. Se estima un amanecer con cielo ligeramente nublado con cirrus altos, viento leve a moderado del noroeste y mínima de 26ºC, ya desde temprano que la ciudad volverá a convertirse en un horno. No habrá clemencia atmosférica, el termómetro volverá a entregar otra tarde extenuante sin ninguna nube que nos salve con el viento desde el norte como si fuera un caloventor y empujando el mercurio hacia una tarde sofocante con máxima de 35ºC. La noche conservará el ambiente de calor insoportable, en un cierre con 29ºC. Y cuando todo parecerá perdido, cuando todo indique que nos meteremos en una ola de calor, rotará la veleta pasada la medianoche para salvarnos el fin de semana.

El calor toma el poder

Clima del sábado: descenso de temperatura

Desde temprano soplará aire frío para remover lentamente el aire sobrecalentado de nuestra columna. Se prevé un amanecer con viento leve del sudeste, cielo algo nublado y el termómetro en 23ºC. Se espera más nubosidad con respecto a los últimos días, especialmente a partir del mediodía con el arribo de cúmulos bajos. La tarde tendrá aire fresco desde el río y arrimando más nubosidad, lo que obligará al mercurio a rendirse en 28ºC, aunque los valores de humedad relativa nos puedan dejar una sensación térmica más alta. La noche ofrecerá una ligera inestabilidad, en un cierre con cielo mayormente nublado, con el viento que giraría al sudeste para pausar al termómetro y dejarnos un final del día con 22ºC.

Clima del domingo: el termómetro sigue tranquilo

La jornada dominical mantendrá el viento sudeste para garantizar un día sin estridencias térmicas. El amanecer promete cielo parcialmente nublado y la mínima retrocediendo hasta 18ºC, toda una gentileza a como están las cosas. Será un día mucho más ventoso, y se incrementará la cobertura nubosa con el correr de las horas hasta mostrar el cielo mayormente nublado. El termómetro se mantendrá tranquilo sin tanto sol y con el contrapeso del aire fresco recortándose en 27ºC. Si bien la temperatura bajará para decepcionar a los que tienen planes de pileta permitirá planificar actividad al aire libre sin estar expuestos a un ambiente agobiante. La noche mostrará un reingreso de aire frío en un cierre con 20ºC que nos permitirá dormir con el ventilador apagado.

Clima del lunes: feriado con probabilidad de lluvias aisladas

El lunes, feriado, mantendrá el viento del sudeste y obligará a monitorear la crecida del Río de la Plata. Se espera un amanecer inestable, con cielo mayormente nublado, viento desde el río y 18ºC de piso térmico. La mañana mantendrá una baja probabilidad de precipitaciones, donde alguna llovizna o lluvia aislada no desentonaría. Los que quieran hacer algún plan al aire libre, deberán decidir en el momento, la tarde mostrará una probabilidad más alta de precipitaciones, con el viento intensificándose para moldear un día de muy acotada amplitud térmica con el termómetro desistiendo en 21ºC y devolviéndole la paz climatológica a la ciudad. Hacia el atardecer comenzarán las ráfagas frías para dejarnos una noche agradable con 20ºC.

Spoiler alert: cómo estará el tiempo la semana que viene

El martes puede llover gran parte del día con viento fuerte desde el río que volvería a dejarnos al borde de una sudestada, el miércoles presentaría variables similares con menos probabilidad de lluvia. El jueves volvería el calor veraniego, pero sin características sofocantes, hasta el momento.

La semana que viene vuelven las lluvias Ricardo Pristupluk

Eso es todo, amigos. Hoy y mañana tendremos la paradoja de dos días con calor intenso y cielo despejado que podrían ser enunciados como pésimas condiciones meteorológicas para algunos y buenas condiciones meteorológicas para otros. El calor llegará a niveles extremos en el norte del país, donde las temperaturas volverán a acercarse a los 40ºC. Por suerte serán solo dos días, pero explican muy bien el concepto de “verano meteorológico” y como las estaciones tienen diferenciada su fase atmosférica y su versión astronómica, no hace falta esperar hasta el solsticio para sufrir los primeros flagelos del calor fuerte. Intente tomarse la jornada de hoy y la de mañana con el mejor ánimo posible, sin que nos gane el mal humor en los días de tan altas temperaturas.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli