El lunes 8 de diciembre es un feriado nacional que configura un fin de semana largo. Sin embargo, a muchos les surge la duda el origen de este asueto y qué se celebra.

Por qué es feriado este lunes 8 de diciembre

El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es una festividad litúrgica del catolicismo que celebra el dogma de la Virgen María concebida sin pecado original. Su pureza desde el primer instante fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, Roma, ante cientos de obispos y miles de fieles.

El 8 de diciembre es feriado en la Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (Fuente: ACI)

Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. Es importante no confundir esta celebración con la concepción de Jesús.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

En nuestro país, esta celebración es considerada un feriado nacional inamovible, o que quiere decir que no se puede trasladar el asueto a otra fecha. Así lo determina la ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos”. Este año, la fecha cae un lunes, lo que da paso a un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Este formato permite una pausa anticipada en el último mes del año, ideal tanto para actividades recreativas como para la preparación de las Fiestas.

En Argentina, el 8 de diciembre también es tradicional armar el árbol de Navidad. Este acto marca el inicio oficial de la temporada navideña, infundiendo un espíritu festivo y preparando el ambiente para las celebraciones venideras.

Esta costumbre, de origen no religioso, se consolidó con la festividad, marcando el inicio de la decoración. Su origen se remonta a celebraciones celtas del solsticio de invierno y a San Bonifacio en el siglo VIII, quien adaptó abetos decorados para el culto cristiano, evolucionando a la simbología actual.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Solo hace falta esperar unas semanas para disfrutar de un día extra de descanso. Se trata de la Navidad, que se celebra el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, uno de los momentos más relevantes para la religión cristiana. La costumbre es realizar una reunión familiar con seres queridos para festejar la llegada del Hijo de Dios.

El último feriado del año es Navidad Shutterstock

Este año, la Navidad cae un jueves. Al ser también un feriado nacional inamovible y ubicarse en la mitad de la semana, esta fecha no conforma un fin de semana extendido, a diferencia del feriado del 8 de diciembre.

Los feriados que restan en 2025

El calendario oficial de feriados de 2025 contempla las siguientes fechas en el último mes del año:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

En el caso de la Nochebuena (24 de diciembre) y la víspera de Año Nuevo (31 de diciembre), estas fechas festivas no son consideradas feriados nacionales por ley. Sin embargo, en algunos sectores se realiza durante estas jornadas una actividad reducida o es incluso un día no laborable, donde los empleadores deciden darles la jornada libre a sus trabajadores para facilitar las reuniones familiares y preparativos de fin de año. Es por ello que en estas fechas los bancos, organismos públicos y comercios limitan horarios o cierran.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA