En los próximos días habrá un fin de semana largo, que muchos esperan con ansias para hacer una escapada en la previa de las Fiestas. Es así que surge la duda sobre si mañana, viernes 5 de diciembre, es feriado nacional.

¿Es feriado mañana, viernes 5 de diciembre?

Este año, el viernes 5 de diciembre no fue designado como feriado nacional en la Argentina. La ley 27.399, que establece los feriados, no incluye esta jornada.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

El fin de semana largo de diciembre se configura en la primera semana por el lunes 8 de diciembre. Esta fecha es un feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Al caer en lunes, se enlaza con el sábado 6 y el domingo 7, por lo que crea un receso de tres días.

Por lo tanto, durante esta jornada rigen normas de descanso dominical. Esto quiere decir que los empleados que presten servicios deberán percibir el doble de su remuneración habitual.

Esta festividad litúrgica celebra el dogma católico que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original, preservada de toda mancha desde el primer instante de su concepción por una gracia divina especial. La doctrina subraya la pureza de María, concebida por sus padres, Santa Ana y San Joaquín, de manera inmaculada. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, Roma, ante más de 200 obispos y miles de fieles. Marcó un hito en la fe católica al establecer la fecha como la de la concepción de María, nueve meses antes de su nacimiento. Es fundamental no confundir esta celebración con la concepción de Jesús.

Además de ser feriado, el 8 de diciembre se arma el árbol de Navidad (Foto: Freepik)

Es también una fecha arraigada para el armado del árbol de Navidad, lo que marca el inicio de la decoración festiva.

¿Cuál es el último feriado de 2025?

El último feriado nacional del calendario de 2025 será el jueves 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad. Esta jornada, que conmemora el nacimiento de Jesús y es una de las festividades más significativas para el cristianismo, tiene carácter “inamovible”, por lo cual no podrá trasladarse para generar un fin de semana largo.

Aunque el 25 de diciembre no genera un puente turístico, es importante recordar que el día previo, el miércoles 24, se celebra la Nochebuena, fecha en que muchos se reúnen con sus seres queridos en una cena para recibir la Navidad a la medianoche. Esta jornada no se considera un feriado ni un día no laborable en el calendario oficial, pero la actividad laboral se reduce considerablemente para facilitar que las personas hagan los preparativos para los festejos de la noche. Dependencias públicas, bancos y organismos estatales suelen no atender al público o limitar sus horarios; en el ámbito privado es común que comercios y empresas ajusten su funcionamiento.

El último feriado de 2025 es Navidad drazen_zigic

Lo mismo ocurre el 31 de diciembre, que es la Nochevieja y este año cae miércoles. Al día siguiente, el 1° de enero, es el feriado por el Año Nuevo, que también coincide un jueves.

Los feriados que quedan en 2025

El calendario oficial de feriados para el año 2025 presenta las siguientes fechas en diciembre:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.