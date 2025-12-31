Hay alerta naranja y calor extremo: así estará el clima en la víspera del Año Nuevo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó diversas alarmas meteorológicas para el último día del año, que presentará un escenario de calor extremo en la zona central y fenómenos de inestabilidad severa en el norte y la Patagonia. Los festejos por la llegada de 2026 ocurren bajo un mapa de alertas naranjas y amarillas que obligan a la precaución ciudadana ante marcas térmicas peligrosas.

El clima durante la última noche del año

El organismo oficial prevé que el termómetro escale hasta una temperatura máxima de 39°C durante la última jornada del año. La mañana inició con una base elevada de 27°C. El nivel de alerta naranja rige actualmente sobre el distrito porteño. El panorama cambiará hacia la noche, debido al ingreso de una masa de aire relativamente fresco coincidirá con el inicio de los festejos. Esta rotación atmosférica marcará un leve descenso de los valores térmicos para el momento del brindis.

Se espera que bajen las temperaturas para los festejos de la última noche del año Fabián Marelli

El alivio general llegará recién el jueves. El primer día de 2026 tendrá viento del sudeste desde la madrugada, lo que dejará una mañana más agradable. Se espera un amanecer con 19°C y cielo parcialmente nublado. La máxima alcanzará los 28 grados.

El mapa de las alertas en las provincias

Casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires mantiene un aviso de nivel amarillo. Este grado de alerta implica peligrosidad para los grupos de riesgo como niños y personas mayores de 65 años. El calor intenso afecta también a Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Las provincias que permanecen bajo la alerta amarilla este 31 de diciembre, debido a las altas temperaturas SMN

En simultáneo, rige una alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan y San Luis. Estas áreas recibirán lluvias de variada intensidad y algunas localmente fuertes. El reporte oficial anticipa abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

En paralelo, el sur del país enfrenta sus propias dificultades meteorológicas. Una alerta amarilla por vientos abarca el sur de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, donde se esperan vientos del sudoeste con rotación al sur, con velocidades que oscilarán entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas pueden superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores.

El mapa de las tormentas para este miércoles 31 de diciembre SMN

Las recomendaciones oficiales ante las altas temperaturas

El ente nacional difundió una lista de medidas preventivas para evitar golpes de calor ante las altas temperaturas:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Se recomienda mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas Fabián Marelli

Para las zonas con tormentas, el organismo recomendó evitar salidas durante los momentos de mayor intensidad y no sacar la basura. Sugirió desconectar artefactos eléctricos si ingresa agua en los hogares y mantenerse lejos de puertas y ventanas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.