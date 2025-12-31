Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este miércoles 31 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos para este miércoles 31 de diciembre, que alcanza a siete provincias. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que el nivel amarillo de alerta implica la posible presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas rige en el oeste de Jujuy, Misiones, el este de San Juan, el noroeste de San Luis y el noreste de Mendoza. En estas regiones, el organismo señaló que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Según el parte oficial, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos para el sur de Santa Cruz y para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En esas zonas, se esperan vientos fuertes del sudoeste, rotando al sector sur, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, lo que podría generar dificultades en actividades al aire libre y en la circulación.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 31 de diciembre SMN

Frente a las alertas por tormenta, el organismo recomendó evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en edificaciones, viviendas o vehículos cerrados.

En cuanto a la alerta amarilla por viento, el SMN aconsejó limitar las salidas, asegurar macetas, sillas, toldos y otros elementos que puedan desplazarse, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Además, recomendó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir, especialmente en rutas y zonas expuestas a ráfagas intensas.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima alcanzará los 39°C y la mínima será de 27°C. Se prevé que la jornada comience algo nublada, con cielo ligeramente nublado hacia el mediodía y probabilidades de chaparrones durante la tarde, estimadas en torno al 40%. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado. Durante la mañana se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Para los días siguientes, el organismo anticipó condiciones relativamente estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico es similar, con una temperatura máxima de 38°C y una mínima de 26°C. El día comenzará algo nublado, luego estará parcialmente nublado y se esperan chaparrones durante la tarde, con cielo parcialmente nublado por la noche. Para el jueves, el SMN prevé un descenso de la temperatura de alrededor de 10°C, con una nueva baja térmica hacia el día siguiente.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este miércoles muestran valores elevados en varias provincias. En Córdoba se espera una máxima de 38°C y una mínima de 22°C; en Tucumán, 33°C y 23°C; en Santa Fe, 37°C y 22°C; y en Entre Ríos, 36°C y 21°C. En Jujuy, la temperatura máxima será de 29°C y la mínima de 19°C, mientras que en Salta se prevén 28°C de máxima y 18°C de mínima.

Por su parte, Misiones tendrá una máxima de 29°C y una mínima de 23°C; La Rioja alcanzará los 35°C y descenderá hasta 23°C; Santiago del Estero registrará 36°C de máxima y 23°C de mínima; San Luis, 34°C y 23°C; San Juan, 34°C y 21°C; y Mendoza, 33°C y 21°C. En la Patagonia, las temperaturas serán más moderadas: en Río Negro se esperan 25°C de máxima y 17°C de mínima; en Chubut, 24°C y 16°C; y en Santa Cruz, una máxima de 17°C y una mínima de 8°C.