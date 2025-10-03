Hay fecha y hora para las tormentas en AMBA, según el último pronóstico del tiempo

De cara al fin de semana, muchas personas se preguntan cuándo llegarán las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de varios días soleados y con clima primaveral, se esperan lluvias y viento fuerte para este fin de semana, de acuerdo al último pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La entidad ya lanzó un alerta amarilla por tormentas en esa zona. Se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo tanto, el SMN recomienda tomar algunas precauciones en este tipo de escenarios.

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA para el domingo 5 de octubre SMN

Al observar las estimaciones del clima para los próximos días, la inestabilidad estará presente a partir de la noche del sábado 4 de octubre. Para esa franja horaria hay 10% de precipitaciones y el cielo estará mayormente nublado.

Durante el domingo, habrá tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana y ráfagas de viento del sur de hasta 50 km/h. Pero a la tarde se calmarán y se darán lluvias aisladas hasta la noche. De acuerdo al sitio Windy, las precipitaciones se harán presentes en el AMBA alrededor de las 23 del sábado y se mantendrán hasta pasado el mediodía del domingo.

De acuerdo a la nota del observador meteorológico Diego Angeli en LA NACION, el motivo principal de las tormentas que se darán principalmente a la madrugada del domingo se debe a “un frente frío”. Este también provocará “un fuerte descenso de temperatura”, puesto que habrá una máxima de 21°C en la jornada dominical. Un gran contraste respecto a los 28°C que se esperan para el sábado.

¿Cómo es el pronóstico de tiempo para el AMBA en el fin de semana?

A continuación, este es el pronóstico del tiempo detallado de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, de acuerdo al SMN:

Viernes 3 de octubre : el día se presentará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 26°C. No hay pronóstico de lluvias, por lo que será un día seco. El viento soplará suavemente, con velocidades entre 13 y 22 km/h, y no se esperan ráfagas fuertes.

Sábado 4 de octubre : será el día más caluroso del fin de semana, con una temperatura que alcanzará los 28°C. El cielo estará mayormente nublado, y la probabilidad de lluvia es casi nula, aunque podría haber una ligera posibilidad del 10% por la noche. Los vientos se mantendrán moderados, entre 13 y 22 km/h.

Domingo 5 de octubre : el tiempo cambiará, con un descenso de la temperatura hasta los 21°C. La jornada estará marcada por la alta probabilidad de lluvias, con pronóstico de hasta un 70% de precipitaciones en la tarde y noche. El viento será más intenso, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que indica un día de mal tiempo.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

