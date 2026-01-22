Llega una ola de calor extremo: este es el pronóstico del tiempo en el AMBA para este fin de semana

Buenos Aires se prepara para una ola de calor extrema desde este jueves, con temperaturas en constante ascenso y noches templadas que ofrecerán poco alivio.

Clima del jueves: el termómetro levanta el perfil

Para hoy se espera que continúe el patrón sinóptico de los últimos días, con viento caliente que descenderá durante la mañana y tarde, y aire más fresco que arribará a partir del atardecer. Se espera una mañana con mínima de 23ºC, viento moderado desde el norte y cielo mayormente despejado. Con el correr de las horas, el sol se transformará en un duro adversario que hará que todos se disputen cada porción de sombra. El mercurio aprovechará la oferta solar y la circulación de aire templado para atreverse a 32ºC vespertinos, en una tarde casi sin nubosidad y con viento moderado desde el noreste. Esperemos que la humedad relativa nos haga precio, pero podemos esperar una sensación térmica un poco más alta. Atención aquellos que tengan alguna actividad a la intemperie, ya que la exposición directa al sol también podría dejar una sensación de calor agobiante. La noche mostrará un giro del viento que llegará desde el este, pero no se traducirá en un alivio significativo en un cierre con 26ºC, que marcará el inicio de una extensa saga de noches templadas.

Clima del viernes: el verano se florea

Este viernes comienza la saga de tardes de calor insoportable y noches templadas Santiago Filipuzzi

El viernes sumará otro casillero en la hilera de tardes con calor intenso. El mercurio iniciará la cuenta en 24ºC, en un amanecer con viento moderado desde el noreste y un manto de cirrus altos que podría oficiar de “media sombra” y atenuar la insolación de la superficie. Lamentablemente, ese velo de nubes se disipará antes del mediodía para pasar a una fase de cocinarnos a fuego lento. Será otro día de calor insoportable para aquellos a los que les toque patear la calle, repartir en la bicicleta o trabajar expuestos al sol. La tarde promete viento leve desde el noreste, cielo mayormente limpio y el termómetro estirándose hasta 33ºC para moldear una nueva jornada de calor intenso. La noche volverá a contar con una rotación de veleta para que arribe viento más fresco por algunas horas en una noche templada con 27ºC, donde no alcanzará con el ventilador para poder dormir. Evite abrir sus redes sociales para no ver fotos de sus familiares y amigos disfrutando de sus vacaciones mientras usted lucha por su supervivencia.

Clima del sábado: calor extremo, día uno

El sábado augura otra jornada térmicamente incómoda, aunque enmarcada en el fin de semana podría lograr que algunos la disfruten en vez de padecerla. El termómetro largará desde bien arriba, despegando en 26ºC con viento moderado desde el norte y un poco de nubosidad alta. A diferencia de los últimos días, podremos contar con más cobertura nubosa en varios pasajes del día que nos tapen un poco al sol. El descenso de aire caliente continuará por la tarde para apuntalar la máxima en 34ºC, lo que nos adentra en un segmento de temperaturas que requieran ciertos recaudos. La veleta rotará un poco más tarde, pero la llegada de viento desde el este será más intensa y hará que la temperatura alcance los 27ºC nocturnos. A pesar de ser un cierre templado, será todo un logro contar con esa atenuación térmica.

Clima de domingo: calor extremo, día dos

Seguiremos sin consuelo para el domingo en otra jornada sofocante. Se espera una mínima de 24ºC ―una ganga a cómo estarán las cosas―, con cielo parcialmente nublado y viento moderado a regular desde el noreste que en su velocidad se sentirá agradable, pero que se tratará de un masivo descenso de aire caliente. Lamentablemente, las altas temperaturas no alentarán a planificar actividad al aire libre, a menos que se trate de la pileta de algún amigo. La tarde será extenuante con el termómetro que alcanzará los 35ºC, donde conservará el sol intermitente y tendrá la veleta que iniciará su rotación al río. La noche no tendrá piedad de los incautos en un cierre con 28ºC, con viento desde el río hasta la medianoche.

Este fin de semana arranca una ola de calor en el AMBA

Spoiler alert

La tendencia es pésima y cada corrida de los modelos de simulación refrenda el escenario de calor extremo. El lunes podríamos llegar hasta los 37ºC con la perspectiva de 32ºC hacia la noche, lo que configuraría una jornada sofocante en todas sus franjas horarias. El martes bajaríamos a 34ºC y continuaría el descenso con el correr de los días, por lo que saldría de la zona de temperaturas agobiantes recién el jueves, pero sin entradas de aire frío que desplomen el termómetro, por lo que el calor seguirá hasta fin de mes. Febrero comenzaría con una semana completa de máximas por debajo de los 30ºC.

Eso es todo, amigos. Lamentablemente, nos tocará desandar siete días de altas temperaturas, algunos de ellos con características extremas. Como siempre pasa en este tipo de eventos, las últimas jornadas, aunque no sean las más calurosas, serán las más difíciles de sobrellevar por el agotamiento físico. El evento tendría la homologación de “ola de calor”, igual poco vale la etiqueta que le pongamos, será una sucesión de días de calor insoportable. Seguramente se tope con algunos relatos apocalípticos, pero nada de esto responde a una anomalía o sucesos que no hayan acontecido antes. Es enero, es Buenos Aires y es lo que cada tanto suele suceder. Y a pesar de que nuestra cultura atmosférica siempre tome al granizo como principal villano, el gran enemigo meteorológico de la ciudad fue, es y será el calor extremo. Desatienda a aquellos que festejen el aumento de temperatura, el evento será muy hostil para todos los laburantes. El reporte del lunes será de vital importancia, digo literalmente “vital” porque los sucesos que tendremos por delante representarán un serio riesgo para la salud.

¡Hasta la semana que viene!

