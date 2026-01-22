El calendario lunar de febrero 2026 en la Argentina

El calendario lunar es una herramienta útil para determinar cuándo el satélite natural pasará por cada una de sus fases durante febrero de 2026. Especialmente, muchas personas están interesadas en ver la Luna llena, el momento en que se puede ver la totalidad del astro en el cielo.

Los aficionados de la astronomía y también de lo esotérico tienen en cuenta los cambios que experimenta el satélite natural cada mes para realizar determinadas actividades. Muchos consideran que sus movimientos pueden impactar en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Un claro ejemplo es el efecto que puede tener en el corte de pelo, puesto que se cree que puede influenciar en su resultado. A su vez, hay muchos mitos que rodean este fenómeno.

Muchas personas toman en cuenta las fases de la Luna para hacerse un corte de pelo (Foto: Freepik)

Cabe destacar que las fechas en que se dan las fases lunares pueden diferir respecto al almanaque, ya que se trata de ciclos de 28 días que cambian mes a mes. En ese período, la Luna se puede ver en el cielo en su fase nueva, creciente, llena y menguante.

El calendario lunar de febrero 2026

Según detalla el sitio Time and Date, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en febrero 2026:

Domingo 1° de febrero: Luna llena

Lunes 9 de febrero: cuarto menguante

Martes 17 de febrero: Luna nueva

Martes 24 de febrero: cuarto creciente

Por lo tanto, en los primeros días del segundo mes del año se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad, mientras que el novilunio ocurrirá a fines de febrero.

La Luna llena de febrero se conoce como "Luna de Nieve" Pexels/Frank Cone

La Luna llena de febrero es conocida como la “Luna de Nieve”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque se trata de una época del año marcada por el invierno en el hemisferio del norte, en donde suele nevar bastante. Otros nombres que se le da son “Luna de Hambre” y “Luna de Oso”.

En tanto, su fase nueva coincide con un evento astronómico que se puede ver en el sur de la Argentina. Se trata de un eclipse solar anular, que ocurre cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, pero está lo suficientemente lejos en su órbita (cerca del apogeo). Por lo tanto, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un “anillo de fuego” brillante alrededor del borde lunar.

Todas las fases de la Luna, una por una

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Todas las fases de la Luna Unsplash

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominada también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominada también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocida como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocida como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente : se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Según detalla el Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días como se cree erróneamente; por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.