¿Lloverá? El pronóstico de clima para el fin de semana largo y el Día del Niño

Clima de jueves: de vuelta al invierno

Regresan las bufandas y los gorros de lana de la mano de un amanecer muy frío que nos devolverá al pleno invierno. Se esperan 6ºC con chiflete moderado del sur que podría dejar sensación térmica muy baja, especialmente en el sector suburbano con percepción de 2ºC o menos. El viento se quedará todo el día arriando las nubes y devolviéndonos al sol. De todas formas, el mercurio quedará atado por tanta circulación de aire frío y conseguirá solo 13ºC para dejarnos una tarde con ambiente muy fresco, donde la campera quedará cerrada todo el día para los que tengan actividades a la intemperie. La veleta rotará por la noche para anunciar la entrada de aire menos fresco desde el este, aunque no logrará evitar un cierre frío con 8ºC.

Vuelve el frío intenso al AMBA hasta el domingo

Clima de viernes: amanecer muy frío

Volverá el cielo limpio por la mañana para continuar en el segmento de amaneceres fríos, con el mercurio saliendo desde 7ºC y viento moderado desde el este que dejará una sensación térmica más fría. Luego, la generosa insolación permitirá que la temperatura se recupere rápidamente. De todos modos, la circulación de aire fresco desde el río oficiará de lastre del termómetro que no logrará estirarse más allá de los 13ºC, que bajo el sol no se sentirán tan frescos. La noche también mostrará una tímida recuperación en un cierre con 11ºC, estable y con poco viento para los que quieran salir.

Clima de sábado: nubarrones y viento fresco

El sábado no tendrá mucho para ofrecer. Exhibirá una jornada con poco o nada de sol, con un permanente manto de nubes amenazando con alguna llovizna, y un termómetro que seguirá sedado por el aire fresco que llegará desde el río. Igualmente, se espera un amanecer menos frío respecto a los días anteriores, con el mercurio partiendo desde 9ºC, cielo mayormente nublado y viento moderado desde el este. El día no cambiará mucho, aunque irá aumentando la posibilidad de alguna lluvia aislada en la segunda mitad del sábado. La probabilidad no es tan alta y de darse alguna precipitación sería débil, por lo que no cancele nada ni sea pesimista si tiene algo en la agenda por la tarde. El termómetro no llegará a más de 13ºC para darnos una nueva tarde de puro invierno. En tanto, la noche conservará la incertidumbre sobre los nubarrones, pero con buenas chances de mantenerse a salvo de las lluvias, por lo que todavía habrá que estar atentos a cada nueva actualización.

Puede que haya alguna lluvia aislada este sábado Ricardo Pristupluk

Clima de domingo: ascenso de temperatura

Por lejos, la jornada dominical será el mejor día de la semana para planificar actividad al aire libre y aprovechar el Día de Niño. Volverá el sol desde muy temprano en un amanecer ligeramente nublado, con viento leve desde el noreste, y una mínima que abandonará el segmento frío para mostrar 11ºC. El día soleado junto al descenso de aire caliente moldeará una jornada muy agradable, que ofrecerá una tarde a pleno sol, con poco viento y 17ºC, nada mal a lo que veníamos teniendo. Así se sigue cumpliendo la racha del domingo sin frío de las últimas semanas.

Spoiler alert: así estará el pronóstico del clima la semana que viene

Se repetirá la secuencia de esta semana, con un lunes y martes con mínimas altas de 13ºC y tardes sin frío con 18ºC. Habrá una entrada de aire frío el martes por la noche, lo que esta vez traerá lluvias que hasta el momento se muestran fuertes y solapan todo el miércoles. Algunos modelos colocan las precipitaciones más temprano y ponen en riesgo el mediodía y la tarde.

Eso es todo, amigos. Si bien el sábado todavía presenta una ligera inestabilidad. De todos modos, cada corrida de los modelos de simulación es más optimista y todo ya se dirime entre alguna lluvia cortita o ni una gota. Por lo tanto es mejor que nadie cancele nada, aunque se retraten el comienzo del fin de semana con un ícono de lluvia. Aparte las precipitaciones pueden tomarse el finde a sabiendas de que en cinco días nos ligaríamos un flor de baldazo. Por lo que se ve en los modelos a corto plazo, hoy y mañana serían de los últimos días de frío matinal intenso: no se ve a futuro muchas mañanas frías, incluso ninguna más fría que la de estos próximos días. Igualmente, esto confirma que el invierno no se debilita, sino que solo empieza a retroceder más seguido, dejándonos tardes como la del último martes con casi 23ºC coexistiendo con la de hoy, con 10 grados menos. Fuerza para los friolentos que no quedan por delante muchos días como este jueves que, si bien nos dará varios grados por debajo de lo estadísticamente acorde a esta época, marcará que el piso de temperaturas definitivamente deja atrás los amaneceres polares y las tardes con menos de 10ºC.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli