Cuándo es el Mundial del Alfajor 2025 y cómo comprar las entradas

Falta poco para el Campeonato Mundial del Alfajor 2025, un evento en que se define cuál es el mejor de todos. Este año se lleva a cabo entre el viernes 15 y domingo 17 de agosto en el Pabellón 6 de Costa Salguero. Los interesados en ir ya pueden comprar sus entradas de forma online.

Se trata de una competición que busca premiar al “Mejor alfajor del mundo”. Durante esos tres días, los amantes de esta golosina tan tradicional en la Argentina podrán degustar los distintos candidatos, que exhibirán sus creaciones en distintos stands. A su vez, podrán participar de charlas, masterclass de cocina con expertos del sector y actividades interactivas para hacer con toda la familia durante los tres días.

Resumen del Campeonato Mundial del Alfajor 2024

Según detallan en el sitio web del evento, el Mundial del Alfajor fue clave para la “la expansión y consolidación de este dulce a nivel global” a partir de sus primeras tres ediciones. “A través del campeonato, productores de diversas regiones han tenido la oportunidad de mostrar sus versiones de alfajores al mundo, generando un intercambio de sabores y tradiciones que fortalecen la identidad gastronómica de Latinoamérica”, señala. Además, destaca que “el campeonato ha creado una plataforma donde pequeños emprendedores y grandes marcas pueden presentar sus creaciones”.

Cómo comprar entradas para el Mundial del Alfajor 2025 y cuánto salen

Quienes quieran asistir al evento, podrán conseguir sus entradas de forma online a través del sitio Eventbrite. Cabe aclarar que la disponibilidad de los tickets puede ser acotada por la cercanía con las fechas del evento. Además, la venta puede que termine pronto.

A continuación, el proceso para adquirir los tickets del Mundial del Alfajor:

Ingresar a Eventbrite y buscar el evento “Campeonato Mundial del Alfajor 2025″.

Hacer click en el botón “Corroborar disponibilidad”.

Seleccionar la fecha en que se quiere asistir.

Indicar la cantidad de entradas que se quieren adquirir.

Hacer click en “Completar pedido” y completá el formulario de inscripción.

Seleccionar el medio de pago.

Después de completar un pedido, los participantes pueden iniciar sesión con su cuenta en la página web o aplicación de Eventbrite para ver sus entradas.

El valor de las entradas es de $5000 por persona. De todos modos, vale recordar que pueden salir más caras por el recargo por el servicio de la ticketera.

Cuáles son las categorías del Mundial el Alfajor 2025

Las categorías del Mundial del Alfajor de este año Campeonato Mundial del Alfajor

La competencia cuenta con 19 categorías, entre las que se destacan “Mejor Alfajor”. Este año se agregó la distinción por “Mejor Alfajor Relleno de Dos Sabores”. Estas son todas las categorías de este año:

Mejor Relleno de Dulce de Leche

Mejor Relleno de Fruta

Mejor Alfajor Relleno de Dos Sabores

Mejor Cobertura de Chocolate Negro

Mejor Cobertura de Chocolate Blanco

Mejor Alfajor Glaseado

Mejor Galleta de Alfajor

Mejor Alfajor Simple

Mejor Alfajor de Tres Capas

Mejor Alfajor Tradicional estilo Marplatense (cada año se homenajea una receta tradicional del alfajor)

Mejor Alfajor Exótico

Mejor Alfajor de Maicena

Mejor Alfajor Saludable

Mejor Textura

Mejor Aroma a Alfajor

Mejor Alfajor Industrial, de kiosco

Mejor Alfajor PYME

Mejor Alfajor de Autor

Mejor Packaging

Cuál fue el alfajor que ganó el Mundial 2024

El alfajor de la marca Sr. Alfajor ganador del 3° Campeonato Mundial del Alfajor

El que se llevó el título del “Mejor Alfajor” el año pasado fue el de la marca Sr. Alfajor, oriundo de la localidad de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Este contaba con una cobertura de chocolate negro al 70%, frambuesas liofilizadas —deshidratadas—, ganache semiamargo, merengue y volcán de frambuesa.

El mismo fue seleccionado por un panel de más de 20 catadores de Argentina, Uruguay y España, conformado por “ingenieros en alimentos, reconocidos chefs, maestros pasteleros, expertos en análisis sensorial, periodistas e influencers del mundo de los alfajores”, como subrayaron desde la organización del evento.