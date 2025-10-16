¿Llueve el Día de la Madre? Así estará el clima durante el fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: cálido e inestable

Para hoy se espera una mañana templada donde no desentonaría ver a varios en remera desde temprano. Se espera cielo parcialmente nublado, viento leve o calmo desde el sudeste y el termómetro iniciando la cuenta en 19ºC por lo que no exagere con el abrigo al salir de casa. Se acabará la oferta solar de los últimos días con un manto de nubes que nos acompañará durante toda la jornada, incluso con algunos pasajes ligeramente inestables, por lo que alguna lluvia cortita y aislada no estaría fuera de libreto, especialmente después del mediodía. La tarde promete hacer las delicias de los friolentos con 28ºC, por suerte sin mucho sol, para que no se vuelvan incómodos para los que les toque patear la calle. La jornada conservará el viento leve, no ofrecerá valores altos de humedad y cerrará en 23ºC, casi como para dormir con el ventilador en mínimo.

Clima del viernes: descenso de temperatura

Cuando todo estará a punto de desmadrarse, un frente vendrá a nuestro rescate. El amanecer mostrará 17ºC, mucha nubosidad, lo que mantiene la ligera inestabilidad, y viento moderado desde el este. La veleta seguirá rotando para anunciar el ingreso de aire frío desde el sudeste antes del mediodía, lo que le cortará la ambición al termómetro en 24ºC vespertinos. Toda la jornada transcurrirá a puro nubarrón, pero la probabilidad de lluvias es baja, no se deje desanimar si se encuentra con algún ícono de lluvia para el día. La noche se encontrará a salvo, aunque mostrará un brutal descenso de temperatura de la mano de una importante intensificación del viento, lo que obligará a abrigarse mucho a los que quieran salir.

Se viene un fin de semana con buen clima

Clima del sábado: se van los nubarrones y vuelve el sol

Después de cuatro ediciones consecutivas con precipitaciones, tendremos un fin de semana sin estimación de lluvias. El sábado mostrará los efectos de toda la circulación de aire frío de la madrugada con el mercurio en 12ºC, con cielo mayormente despejado y viento moderado del sudeste. Atención los que tengan alguna actividad temprano porque el brusco descenso de temperatura sumado al viento puede hacer que las primeras horas de la mañana se sientan frías. De todas formas, el sol ayudará a revertir el fresco matinal ayudado por un giro de veleta hacia el este que arrimará aire menos frío. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante todo el día, se espera una tarde con 22ºC y poco viento. La noche ofrecerá un ambiente muy agradable en un cierre con 16ºC.

Clima del domingo: la mesa afuera

El domingo retomará el descenso de aire templado desde el amanecer con viento leve desde el noreste, cielo algo nublado y mínima de 13ºC. Se espera una mañana que vaya en aumento gradual de cobertura nubosa hasta llegar a una tarde con cielo parcialmente nublado, viento moderado y máxima de 22ºC que permitirá planificar actividad al aire libre. Buenas condiciones meteorológicas para los que quieran sacar la mesa afuera en el Día de la Madre. Hacia el final del día tendremos viento desde el este arrimando más nubosidad en un cierre con cielo mayormente nublado y 18ºC.

Spoiler alert: el pronóstico del tiempo de la semana que viene

Los tres primeros días de la semana entrante tendrán viento norte para promover un progresivo aumento de temperatura volviendo a la marca de 28ºC, el jueves entraría un frente frío para poner orden en una jornada inestable.

El clima mantendrá el equilibrio y la felicidad de todos este fin de semana

Eso es todo, amigos. La primavera sigue intentando hacer equilibrio entre las mañanas frías y las tardes cálidas. Hoy volveremos a tener una aproximación al territorio veraniego para nuevamente replegarnos con dos mañanas frescas, la del sábado y la del domingo. Después de una hilera de cuatro fines de semana con lluvias, se vienen dos días ideales para planificar actividades al aire libre. Hasta el atardecer del viernes seguiremos con baja probabilidad de alguna lluvia cortita y aislada, los nubarrones se quedarán un par de días hasta que el sábado nos traiga de vuelta al sol.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli