Llueve este fin de semana largo: cuándo llegan las precipitaciones a Buenos Aires, según el SMN

De cara al fin de semana largo de octubre, muchos se preguntan cómo estará el clima en Buenos Aires durante los próximos días para programar planes y hasta viajes. El pronóstico del tiempo anticipa que llegarán lluvias al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), pero ¿cuándo?

Según anticipó Diego Angeli en una nota a LA NACION, el sábado mostrará una “progresiva rotación de viento", norte a la mañana, este por la tarde y sur desde la noche. Es así que algunos modelos “no les cierran la puerta a posibles precipitaciones“. En este sentido, el meteorólogo agregó: ”El domingo mantendría la inestabilidad y el viento frío con un brutal descenso de temperatura".

Al observar el pronóstico semanal que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se puede observar que las lluvias en Buenos Aires llegarán el domingo 12 de octubre. Puede haber tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana de la jornada dominical, con probabilidades de precipitaciones entre el 10% y el 40%. El resto del día se mantendrán esas chances, pero en la tarde y noche del domingo se darían chaparrones.

El pronóstico del fin de semana largo de octubre, según el SMN

La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se prepara para afrontar una seguidilla de días con buen tiempo, marcados por un ascenso en las temperaturas máximas que rozarán los 28°C, aunque con un quiebre en las condiciones hacia el domingo, jornada en la que se podrían registrar precipitaciones. A continuación, este es el pronóstico extendido de los próximos días que ofrece el SMN:

Jueves 9 de octubre: la jornada se presentará con condiciones climáticas agradables. Tras una mañana parcialmente nublada, con una temperatura mínima de 16°C, el sol se impondrá durante la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 27°C. Los vientos serán predominantes del norte, oscilando entre los 7 y 31 km/h a lo largo del día. No se esperan precipitaciones.

: la tendencia de buen tiempo continuará el viernes, con cielos que alternarán entre ligeramente nublados y mayormente soleados. Será el día más cálido del período, con una temperatura máxima de y una mínima de . Los vientos se mantendrán leves y la probabilidad de lluvia es nula. Sábado 11 de octubre: se mantendrán las temperaturas elevadas, con una máxima de 27°C y una mínima de 17°C. Si bien no se esperan lluvias durante la mayor parte del día, la nubosidad irá en aumento, preparando el escenario para la inestabilidad del domingo. Los vientos rotarán, soplando desde el norte y noroeste con velocidades de hasta 31 km/h.

