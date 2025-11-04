Hoy llueve en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta la noche. A su vez, distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe están bajo alerta por fuertes tormentas. Ante el temporal, muchos argentinos quieren saber qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del clima.

¿Llueve hoy? Qué dice el Servicio Meteorológico para este martes 4 de noviembre

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 4 de noviembre en Buenos Aires habrá lluvia moderada durante gran parte del día, con nubes y mucha humedad —del 92%—. La temperatura oscilará entre 15°C y 22°C. Se esperan tormentas aisladas por la mañana que intensificarán a tormentas fuertes por la tarde, con vientos que rotan del norte al sur y cierta posibilidad de caída de granizo. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para mal clima.

Las lluvias para este martes en Buenos Aires. SMN

Además, Córdoba, Formosa y Santa Fe también se encuentran bajo aviso por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulaciones de entre 30 y 65 milímetros. Las ráfagas de viento podrían alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, acompañadas de actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Recomendaciones del SMN ante el temporal

Frente a estas condiciones, el SMN difundió una serie de recomendaciones esenciales para la seguridad de la población. Se aconseja mantenerse alejado de artefactos eléctricos y, en caso de estar viajando, permanecer dentro del vehículo. Es crucial cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a los domicilios. Asimismo, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse y no buscar refugio cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse.

Panorama climático nacional

El SMN también brindó un detalle de las temperaturas máximas y mínimas en otras regiones del país. En Córdoba se esperan 30°C de máxima y 19°C de mínima; en Tucumán, 34°C y 18°C; en Santa Fe, 27°C y 20°C; en Entre Ríos, 27°C y 19°C; en Jujuy, 30°C y 16°C; y en Salta, 31°C y 16°C; en Misiones, la máxima será de 32°C y la mínima de 20°C. Hacia el oeste y sur, en La Rioja se pronostican 32°C de máxima y 19°C de mínima; en Santiago del Estero, 36°C y 21°C; en San Luis, 24°C y 15°C; en San Juan, 26°C y 19°C; en Mendoza, 25°C y 15°C; en Río Negro, 20°C y 11°C; en Chubut, 14°C y 9°C; y en Santa Cruz, 13°C y 5°C.

El SMN emitió una serie de alertas para este martes. SMN

Perspectiva extendida: semana con lluvias y descenso térmico

Según el sitio especializado Meteored, la primera semana de noviembre traerá precipitaciones frecuentes y generalizadas en gran parte del territorio nacional, con acumulados superiores al promedio. La mayor intensidad se concentrará en la franja central del país y en gran parte del norte. Estas lluvias y la nubosidad contribuirán a un ambiente más fresco de lo habitual para esta época, sumado a una entrada de aire frío hacia el fin de semana.

No obstante, se espera que el tiempo se estabilice gradualmente en la segunda semana del mes. Para el Litoral, la región pampeana y el noreste del país, se registrarán precipitaciones por debajo de los valores normales. Las temperaturas se mantendrán dentro de los rangos estadísticos, alternando entre días templados a cálidos y posteriores descensos moderados.