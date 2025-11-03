¿Cuándo vuelve la lluvia? Así estará el clima durante esta primera semana de noviembre, según Diego Angeli

Clima del lunes: mañana de primavera, tarde de verano

Para hoy se espera una jornada con matices veraniegos en la ciudad que obligará a muchos a volverse con la campera en la mano. La mañana mostrará cielo algo nublado, viento moderado desde el norte y 17ºC de piso térmico. Será un día de mucha amplitud térmica que ya mostrará un ambiente templado antes del mediodía. El sol y el descenso de aire cálido envalentonarán al mercurio a animarse a una marca estival, lo que entregará 29ºC, en una tarde que conservará el viento moderado y el cielo parcialmente nublado. Al atardecer rotará la veleta para que ingrese aire fresco desde el río, lo que arrimará mucha nubosidad —inclusive podría alentar una ligera inestabilidad—, por lo que la probabilidad de lluvias aisladas será baja pero estará latente. El termómetro retrocederá más que de costumbre hacia el final del día hasta darnos un cierre agradable con 20ºC y no obligarnos a dormir con el ventilador.

Clima del martes: probabilidad de lluvias y tormentas aisladas

El martes verá a la veleta moviéndose por todos los cuadrantes. Comenzará por un amanecer con viento moderado del noreste, cielo parcialmente nublado y mínima de 19ºC. Desde temprano estaremos bajo el sobrevuelo de varios núcleos de tormenta, por lo que algún chaparrón puntual y aislado no estaría fuera de libreto. Esperemos que todos puedan llegar secos al trabajo y a las aulas. El viento seguirá girando hasta colocarse en el este al mediodía, lo que conservará la probabilidad de lluvias intermitentes. Todo jugará en contra del termómetro que deberá conformarse con 25ºC como máximo esfuerzo en una tarde donde ya se completará el giro de la veleta con la llegada de aire frío desde el sur. La noche prevé cielo nublado, viento moderado, 19ºC y una probabilidad más baja de lluvias.

Se espera inestabilidad para este martes iStock

Clima del miércoles: leve descenso de temperatura

El miércoles marcará una nueva entrada de aire frío en la ciudad, con viento moderado desde el sudeste, cielo algo nublado y la mínima retrocediendo hasta 12ºC, que si bien es una caída importante no logra meternos en el segmento de temperaturas matinales invernales. La jornada conservará el viento frío que oficiará de lastre ante la acción solar, sumado a que el mercurio inicia la cuenta desde muy abajo, por lo que la temperatura vespertina no despuntará y se recortará en 23ºC. El final de la jornada también se sumará al retroceso térmico mostrando 15ºC en una noche bastante más fresca que las anteriores.

Clima del jueves: mañana fría e inestable

El jueves mostrará la mañana más fría de la semana con el mercurio en 11ºC, con cielo nublado y viento moderado desde el este. Será el enésimo día inestable en el estuario, donde todas las franjas horarias podrían quedar expuestas a alguna llovizna o lluvia corta. Se aguarda por un día con poco y nada de sol, con viento permanente desde el río, lo que nos dejará un retrato otoñal. Nuevamente, la primavera se resignará ante la cobertura nubosa y la circulación de aire fresco, para entregar una tarde nublada y algo ventosa, con solo 20ºC de temperatura punta. La noche mostrará el regreso del viento frío en un cierre inestable con 16ºC.

Clima del viernes: probabilidad de lluvias aisladas

La mañana del viernes transcurrirá a puro nubarrón y no descartará algunas lluvias aisladas. Se espera un amanecer con cielo nublado, viento moderado del sur y mínima de 14ºC. Si bien no se tratará de un registro invernal, puede que la circulación de aire frío nos deje una baja percepción de temperatura. El termómetro volverá a tenerlas todas en contra en un día frío y sin sol, por lo que solo escalará hasta 19ºC en una tarde que conservará la probabilidad de precipitaciones. Si bien meteorológicamente el viernes queda lejos, hasta el momento la noche no se encuentra completamente a salvo y aquellos que tengan alguna actividad al aire libre deberán estar atentos a nuevas actualizaciones.

Borrador del fin de semana: el clima del sábado y el domingo

El sábado mantendrá el viento frío, aunque mostrará mucho más sol. Se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y una mínima fresca de 12°C. La tarde mostrará mucho sol y al termómetro tranquilo con 20°C y un poco más de nubosidad. El domingo volverá el descenso de aire caliente para hacer subir la máxima hasta 24°C y entregar una tarde primaveral. No hay previsión de precipitaciones para ambos días.

No hay previsiones de precipitaciones para el fin de semana

Eso es todo, amigos. Tengo que decir, en defensa de la primavera, que esta semana lo hizo muy bien. En el terreno térmico entregando una jornada calurosa para cumplir con la ansiedad de la afición veraniega sin necesariamente meter en el horno a los que odian el calor. Y los nostálgicos del invierno tendrán un par de mañanas para ir despidiéndose de la bufanda como la del miércoles y la del jueves con 11ºC sin llegar a los 6ºC de la semana pasada que dejó a alguno tiritando en la parada del colectivo. Quisiera agregar que será otra semana donde el presentador del tiempo deba enfatizar en la ligera inestabilidad permanente y que no se tenga completa certeza sobre algún chaparrón aislado que haga que usted se ligue un duchazo en plena calle. Si el martes y el viernes se muestran como jornadas que podrían incomodar o hasta cancelar alguna actividad al aire libre por su probabilidad más alta de precipitaciones

¡Buena semana para todos!

