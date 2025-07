Lluvia sin frío: así estará el clima en el AMBA esta semana, según Diego Angeli

Pronóstico del clima del lunes: precipitaciones sin frío

Para hoy se espera una jornada con mucha nubosidad, donde algunas lluvias aisladas no desentonarían. La mañana presentará cielo mayormente nublado, viento leve o calmo y 11ºC de piso térmico, toda una diferencia con los registros polares matinales de la semana pasada. La probabilidad de precipitaciones activas no es tan alta y las lluvias podrían presentarse en forma localizada, por lo que no se deje amedrentar por las nubes bajas y cargadas. Los modelos se debaten entre precipitaciones cortas y algunos ya avisan que solo podrían caer tres gotas. La tarde lograría 16ºC para escaparle al frío vespertino, aunque se conservará una ligera inestabilidad. Aquellos que tengan alguna actividad al aire libre pueden quedar expuestos a lloviznas intermitentes. La noche traería viento leve del sur para limpiar parte de nuestro cielo, ya sin previsión de lluvias en un cierre con 13ºC, sin frío intenso para los que vuelvan tarde.

Pronóstico del tiempo de martes: mañana con mucha niebla

Por la mañana del martes habrá niebla en Buenos Aires ricardo-pristupluk-11511

La mañana del martes parece juntar todas las variables necesarias para meternos dentro de una nube. Se espera una mañana sin viento, relativa alta presión y mucha humedad maximizada por el frío, lo que se traduciría en neblina metropolitana y bancos de niebla suburbanos. Atención a los informes sobre visibilidad y cómo puedan afectar a rutas y aeropuertos. Se espera cielo algo nublado y la mínima más baja de la semana con 7ºC, pero la temperatura se recuperará hasta los 14ºC, que no se sentirán frescos por la falta de viento. La noche cerrará en 11ºC, con pocas nubes y la masa de aire se mantendrá quieta.

Clima del miércoles: siguen los nubarrones

El miércoles aprovecharía las nubes bajas de la madrugada para presentar una mañana no tan fría, con el mercurio iniciando la cuenta en los 9ºC. Se estima viento leve del norte que arrimará aire más templado, en otra mañana donde se pueden esperarse neblinas suburbanas. La frondosa nubosidad se quedará todo el día para configurar una jornada de acotada amplitud térmica, puesto que las nubes ayudarán a mantener la temperatura de la madrugada. A la tarde seguirá la nubosidad para privarnos del sol y recortando la máxima en 12ºC. Los cúmulos bajos y el suave viento norte volverían a cuidar la temperatura en un cierre con 10ºC.

Pronóstico del tiempo del jueves: noche inestable

El jueves la veleta se dirimirá entre noreste y este, por lo que no habrá ingreso de aire frío. De todos modos, inyectará mucha humedad en nuestro cielo. Se espera una mañana nubosa, con viento leve y mínima de 9ºC. Volveremos a repetir el patrón del día anterior con el manto de cúmulos que sostendrán el mercurio matutino y recortarán sus aspiraciones. Es así que ofrecerá una tarde con cielo nublado, poco viento y el termómetro entregando 13ºC. Hacia el final del día, la veleta soplará desde el este, lo que podría favorecer alguna llovizna aislada en una noche sin frío intenso con el mercurio clausurando en 12ºC.

Clima del viernes: lejos del frío intenso

Puede que haya alguna lluvia en la mañana del viernes Ezequiel Muñoz - LA NACION

El viernes será otra jornada con frondosa cobertura nubosa, donde alguna lluvia cortita por la mañana no estaría fuera de libreto. Seguiremos gozando de mínimas térmicamente amables con 9ºC de salida, cielo mayormente nublado y viento leve o calmo desde el oeste. Será otro día con circulación de aire templado, lo que permitirá envalentonar al mercurio hasta alcanzar los 15ºC, en una tarde sin sol y casi sin viento. La noche cerrará sin previsión de lluvias, con poco viento y 13ºC.

Pronóstico del tiempo: borrador del fin de semana

El sábado empieza a armarse con viento desde el noreste por la mañana y desde el este hacia la tarde y noche, con nubosidad variable y máxima de 15ºC. El domingo ofrecería viento desde el río con máxima de 16ºC. No se vislumbran precipitaciones para ambos días.

Eso es todo, amigos. La primera ola polar quedó atrás y, si bien nos reencauzamos en valores estadísticamente normales para la época del año, podrían sentirse menos fríos con nuestro cuerpo aclimatado a valores mucho más bajos. Se viene una semana sin frío hostil y con poco sol, donde las tardes también mostrarán una leve mejora. Para dar cuenta que el bajón térmico no era representativo del resto del invierno, no se esperan embates polares por los próximos diez días.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli