Este domingo, 13 provincias del país se encuentran bajo respectivas alertas naranjas y amarillas por posibles tormentas intensas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este marco, el organismo brindó una serie de recomendaciones para mantener segura a la población.

En las provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis rige una alerta amarilla, bajo la cual se pueden esperar tormentas, algunas localmente fuertes. Además, podrán incluir ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

Ante este fenómeno, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; e informarse por las autoridades.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 21 de enero de 2024 a las 05:54 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/wUiDN2PZJp — SMN Alertas (@SMN_Alertas) January 21, 2024

Por otro lado, Jujuy y Salta presentan una alerta naranja por tormentas, que, en este caso, pueden ser severas. Frente a esta situación, el organismo nacional informó que los ciudadanos deberán permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejados de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese a la casa; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Altas temperaturas

Además de las alertas por lluvias, las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa se encuentran bajo una alerta naranja por altas temperaturas, que podrían superar los 35°C durante esta jornada . Las localidades pampeanas de Chical Co y Puelén; El cuy y General Roca, en Río Negro; y Confluencia, Añelo, Picún Leufú y Pehuenches, en Neuquén, son las que se verán más perjudicadas por este fenómeno.

Al mismo tiempo, Jujuy y Salta se enfrentan a una alerta roja por temperaturas superiores a los 38°C. Las regiones afectadas son Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta; y Susques, Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Humahuaca, Tilcara, Yavi, Tumbaya y Doctor Manuel Belgrano, en Jujuy.

Ante esta suba de temperatura extrema, el Ministerio de Salud recomienda que los ciudadanos sigan las siguientes recomendaciones:

Aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed

No exponerse al sol en exceso

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas

Evitar comidas muy abundantes

Ingerir verduras y frutas

Reducir la actividad física

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, el organismo recuerda que, ante síntomas como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39ºC, sudoración excesiva, calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos o dolores de cabeza se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo e intentar refrescarla.

