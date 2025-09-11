Podría llover: cómo es el pronóstico del tiempo para este fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: vuelve el sol para otra tarde de primavera

Se retiran los nubarrones que techaron la ciudad durante el miércoles para dejarnos una jornada a pleno sol. Se espera una mañana con cielo despejado, viento moderado del sudoeste y mínima de 10ºC que podrían sentirse más frescos por efecto del chiflete. Otro día de marcada amplitud térmica: no quedará otra que salir abrigados y volverse con la campera al hombro porque repetiremos la tónica de los últimos días, con una mañana con percepción fría y una tarde templada que representará un verdadero simulacro de primavera. El cielo se mantendrá limpio durante todo el día lo que dejará un ambiente muy agradable para todos los que tengan alguna actividad a la intemperie. Se estima una máxima de 23ºC, con viento leve desde el sur para mantener la estufa apagada. Hacia la noche rotará la veleta hacia el este para que arribe un poco de nubosidad desde el río en un cierre con 17ºC, sin frío para los que vuelvan tarde.

Clima del viernes: otro día a pleno sol

Para mañana se espera un amanecer con cielo algo nublado, viento leve desde el este y mínima de 11ºC. Esta vez el mercurio no gozará del respaldo del aire templado, soplará viento desde el este de forma leve durante todo el día, lo que impedirá que trepe a los valores de las últimas tardes. También tendremos un poco más de nubosidad, aunque garantizando buenos pasajes soleados. Se estima cielo mayormente despejado al final del día, y conservaremos el viento leve con el mercurio casi en los 20ºC. La noche se encontrará a salvo en un cierre un poco más ventoso con 14ºC.

Nos encontramos al final del invierno, con los primeros brotes primaverales

Clima del sábado: mayormente nublado, pero sin lluvia

El sábado mostrará mucha nubosidad. A diferencia de los últimos amaneceres, las nubes le ganarán la pulseada al sol, pero, a pesar de algunos pasajes con cielo encapotado, no hay estimación de precipitaciones. Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, viento moderado del noreste y mínima de 12ºC. No se deje amedrentar por la frondosa cobertura nubosa, porque la tarde estará a salvo, por lo que puede planificar actividad al aire libre. Se prevé una máxima de 19ºC, en una tarde nubosa, con viento leve para seguir lejos del frío. La noche no espera sobresaltos atmosféricos a pesar del cielo cubierto, incluso la nubosidad baja ayudará a conservar la temperatura nocturna en un cierre con 17ºC.

Clima del domingo: sol intermitente

La madrugada y amanecer del domingo mostrarán una ligera inestabilidad donde podríamos tener alguna llovizna aislada, como mucho. Luego se irá disipando la nubosidad para dejarnos una mañana con cielo parcialmente nublado, viento calmo o leve desde el este y el mercurio partiendo desde 14ºC. Se espera una jornada con sol intermitente y poco viento, sin previsión de lluvias, por lo que se podrá organizar actividad a la intemperie si quiere salir un rato. Se prevé una máxima de 20ºC, conservando el viento leve y el cielo algo nublado. La noche mostraría una rotación de viento con la llegada de aire más frío desde el sudeste.

Spoiler alert: cómo estará el clima la semana que viene

La semana entrante mostraría tres días seguidos sin viento frío por lo que podrían repetirse las máximas de 23ºC de esta semana esquivando los amaneceres fríos. A partir del jueves el escenario cambiaría por completo con viento sostenido del sudeste, probabilidad de lluvias y descenso de temperatura. Veremos en el reporte del lunes si se llega a configurar una sudestada.

Las nubes darán miedo, pero no hay de qué preocuparse

Eso es todo, amigos. El invierno empieza a resignar las tardes aferrándose a mañanas frías como última demostración de que su mandato sigue vigente, lo que moldea jornadas de mucha amplitud térmica. Hoy tendremos otro día que nos obligará a volvernos con la campera en la mano. Para no perder la referencia de cuanto nos debería corresponder, la temperatura mínima media para esta época del año es de 10,6°C y la máxima 19,7°C por lo que estamos ligando tardes un poco más templadas. Los trabajadores de la primera hora ya empiezan a disfrutar de los amaneceres más tempranos, esta semana logramos cruzar la línea de las 7 horas para la salida del sol. Buenas noticias para aquellos que tengan planes para el fin de semana porque no habrá previsión de lluvias a pesar de varios pasajes con mucha nubosidad.

¡Hasta la semana que viene!

