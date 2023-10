escuchar

Lunes: tarde preveraniega

Seguirá el calor preestival en la ciudad de la mano de un lunes con permanente descenso de aire caliente y mucho sol. La mínima ya avisará desde temprano que iremos rumbo a una jornada cálida con 15ºC al amanecer, con viento leve y cielo ligeramente nublado. Luego se vendrá un día a pura primavera que hará las delicias de los friolentos con el aire caliente circulando y el sol calentando para animar al mercurio a rebasar los 28ºC vespertinos, para darle forma a una tarde preveraniega, con poca nubosidad y viento moderado, por lo que no exagere con el abrigo matinal antes de salir de casa. La noche también se proyecta templada en un cierre con 22ºC, como para seguir sacándole mantas a la cama.

Martes: la noche en duda

Para mañana se espera la última jornada de calor en el estuario. Se aguarda por la mínima más alta de toda la semana con el mercurio abriendo la cuenta en 17ºC, en un amanecer con viento moderado desde el norte y cielo parcialmente nublado. La jornada mostrará mucha más nubosidad y será más ventosa que las anteriores. La tarde se proyecta con cielo mayormente nublado, con las primeras desmejoras por la actividad prefrontal y con otra máxima que halagará a la hinchada veraniega con el termómetro trepando hasta 28°C. Serán las últimas horas de ambiente cálido: hacia la noche rotará la veleta y el ingreso de aire frío puede dejarnos una tanda de chaparrones. Algunos modelos colocan la lluvia hacia la medianoche, pero el que vuelva tarde deberá saber que estará expuesto a probables precipitaciones, viento frío y un marcado descenso de temperatura.

La semana comenzará con temperaturas agradables

Miércoles: se pincha la máxima

El miércoles dará por cerrada la ventana de temperaturas cálidas para llevarnos hasta un escenario térmico de diez grados menos. El amanecer acusará recibo del embate de aire frío, retrocediendo hasta 12ºC en un ambiente inestable, con cielo mayormente nublado y conservando las ráfagas débiles desde el sur. La primera mañana contemplará alguna posibilidad de lluvias débiles, luego el cielo se irá limpiando hasta llegar a una tarde de sol. A pesar de la insolación vespertina, el viento frío continuará todo el día, por lo que el mercurio tendrá un verdadero lastre a la hora de recuperarse, mostrando una máxima de solo 17ºC. Hacia la noche el cielo se despejará por completo y se atenuará el viento para dejarnos un cierre en 13ºC, para que vuelva una manta a la cama.

Se esperan lluvias entre el martes y el miércoles Pepe Mateos/Télam

Jueves: fresco pero con sol

Volverá la primavera a bajar el perfil en un amanecer con viento desde el sur y cielo despejado, la combinación perfecta para promover una mínima baja, con 9ºC en la ciudad y un par menos en el sector suburbano. Se espera una primera mañana fresca, aunque se podrá caminar bajo el sol para sobrellevar un día con aire frío hasta el mediodía. Luego la veleta anunciara aire desde el río, lo cual podría agregar más nubosidad. La máxima apenas se recuperará mostrando 17ºC vespertinos, con cielo algo nublado y viento leve. La noche promete 15ºC, lo que cerrará una jornada con valores algo frescos para esta altura del año.

Viernes: primavera austera

El viernes aprovechará la ausencia de aire frío para que la primavera vuelva al ruedo. Se estima una mínima de 10ºC, con viento leve y cielo algo nublado. Soplará viento suave del noreste durante la mañana para facilitar la recuperación térmica, con cielo algo nublado. La tarde mostrará pocas nubes y viento fresco desde el río para quitarle el envión al mercurio y que se recorte en 17ºC. La noche cerraría en 13ºC, algo fresca, pero estable y sin viento para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Se empieza a configurar un fin de semana con buen tiempo de la mano de dos jornadas con viento norte por la mañana y este por la tarde. Se espera mucho sol para el sábado con máxima de 18ºC, el domingo también mostraría poca nubosidad y menos fresco con el mercurio trepando hasta los 21ºC.

Eso es todo, amigos. Que no se entusiasmen los friolentos y que tampoco se asuste la banda del invierno. Serán solo dos tardes calurosas para esta semana y los 28ºC de hoy y mañana no llegaron para quedarse. Nos iremos de un extremo a otro, desde temperaturas más altas de lo estadísticamente normal a más bajas que la media, pero sin llegar a un escenario de frío intenso matinal. Además, las mañanas frías se revertirán rápidamente, aprovechando que el sol saldrá a partir de las 6.20 a partir de hoy, una hora y cuarenta minutos antes que en pleno invierno, clave para que no baje tanto la temperatura, empiece antes el calentamiento y poder caminar bajo el sol desde temprano. El atardecer también ayudará a que la temperatura nocturna no caiga tanto, con el sol poniéndose a las 19.03 horas. Se viene una semana muy ciclotímica, que empezará con dos días de calor para entrar en un importante derrumbe térmico a partir del miércoles. Atención los que sean sensibles a los bruscos cambios de temperatura, y recuerden que el martes por la noche podría llover.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

