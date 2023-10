escuchar

Jueves: mañana inestable

Para hoy se espera un comienzo inestable en el estuario, en el cual algún chaparrón aislado no desentonaría. Las simulaciones no entregan una alta probabilidad de lluvias, pero no le cerramos la puerta a un comienzo de jornada con algunos nubarrones que nos compliquen la salida de casa. Se estima un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del noreste y una mínima alta, puesto que el mercurio iniciará la cuenta en los 18°C. Será una jornada ventosa, por lo que la nubosidad irá retirándose progresivamente hasta dejarnos buenas cuotas de sol a media mañana. La tarde tendrá viento fresco desde el río, lo que no le permitirá al termómetro progresar hacia una tarde cálida. De todas formas, se espera una máxima de 21°C con cielo algo nublado. La exposición al viento para los que le toque moverse por la vía pública puede dejar una percepción menor de la temperatura. La noche se proyecta con poca nubosidad, en un cierre templado de 17°C.

Viernes: tarde de sol y calor suave

El viernes hará las delicias de los friolentos que fueron defraudados por las máximas un tanto austeras de esta primavera. Desde temprano, soplará aire caliente en una mañana con viento moderado, poca nubosidad y mínima de 14°C. El sol y el aire templado que llegue desde el noreste animarán al termómetro a subir mucho más arriba con respecto a los últimos días. Durante la jornada, tendremos un nuevo giro de veleta para que nuevamente llegue viento fuerte desde el río en una tarde a pleno sol, en la cual habrá algunas ráfagas débiles y el mercurio escalará hasta los 24°C. La noche se encontrará a salvo en un cierre algo ventoso, con cielo mayormente despejado y unos 18°C.

Sábado: otra tarde de primavera

El viernes y el sábado tendrá clima primaveral, ideal para hacer actividades al aire libre Shutterstock

El sábado intercalará algunos pasajes nubosos con otros tramos soleados, aunque parece que el cielo limpio podría ganarle a los cúmulos. Se espera por una mañana agradable, con mínima de 15°C, algunas ráfagas intermitentes desde el noreste y cielo parcialmente nublado. Se proyecta una jornada ideal para todos los que esperaron al fin de semana para hacer algún plan al aire libre. La primavera cumplirá con una tarde de calor suave, cielo algo nublado y máxima de 26°C. Hacia la noche se espera más cobertura nubosa y una importante intensificación del viento. A pesar del sobrevuelo de algunas nubes bajas y cargadas, no se esperan precipitaciones.

Domingo: nubarrones amenazantes

La jornada dominical todavía presenta divergencias sobre el comportamiento atmosférico en el Río de la Plata. Eso sí, será una jornada inestable: algunos modelos dan probabilidad de precipitaciones aisladas desde temprano, mientras que otros análisis relegan la inestabilidad hacia el final de la tarde, por lo que puede que no se solape con la jornada electoral. Se prevé un día mayormente nublado, con viento leve desde el este. El amanecer será templado, con el termómetro que saldrá desde los 18°C y llegará hasta los 25°C vespertinos. Los nubarrones nos tendrán en vilo durante todo el día. El área más inestable será el oeste de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos. Algunos sectores de Corrientes y Chaco también podrían quedar expuestos a algunas precipitaciones. Otro dato significativo será el calor en el norte. Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Tucumán podrían mostrar temperaturas superiores a 40°C.

Hacia la noche se espera una entrada de aire frío en Buenos Aires con una fuerte intensificación del viento, lo que podría renovar la inestabilidad y darnos una nueva tanda de lluvia. De todas formas, la mayoría de las simulaciones hasta el momento coinciden en que el cielo aguanta y que recién el cierre del día podría quedar expuesto a alguna precipitación aislada.

Spoiler alert

La semana entrante comenzará con un lunes y martes con probabilidad de precipitaciones y viento frío que planchará el termómetro en 22°C. A partir de mitad de semana, se espera un marcado ascenso de temperaturas, con máximas que superarán los 27°C.

Eso es todo, amigos. Lamentablemente, la jornada que exige más precisión atmosférica será la que presente más incertidumbre meteorológica. El domingo electoral nos tendrá hasta último momento con los algoritmos sin ponerse de acuerdo, por lo que todavía no podemos dejar el día a salvo a pesar de que algunas corridas de los modelos posterguen la lluvia hasta la noche. Esperemos que este escenario se mantenga, aunque algunas actualizaciones podrían abrirles la puerta a precipitaciones débiles y aisladas desde temprano. Crucemos los dedos para que nuestra columna aguante y no tengamos ningún sobresalto que complique la jornada electoral.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo