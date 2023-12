escuchar

Jueves: sube la temperatura

Buenas noticias para la hinchada veraniega: el “mini otoño” se da por concluido y comienza una progresiva recuperación térmica en la ciudad. Para hoy se espera un amanecer con viento leve desde el sur, cielo parcialmente nublado, algunas neblinas suburbanas y mínima de 20ºC. Se estima una mañana que intercale algunos pasajes nubosos con otros tramos soleados, el sol le ganará la pulseada a las nubes pasado el mediodía para garantizarnos una tarde más templada, sumado a una rotación de veleta en las primeras horas de la tarde que anunciará un leve descenso de aire templado. El mercurio saldrá de su letargo para marcar 27ºC, o más si logramos más sol de lo esperado. Se espera un día muy agradable, con poco viento, sin previsión de lluvias y sin calor intenso para todos aquellos que tengan que moverse por la calle. La noche seguirá ofreciendo valores muy cómodos para dormir en un cierre con 22ºC.

Viernes: sol y calor suave

El verano seguirá en “modo avión” entregando otra jornada sin estridencias térmicas. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve desde el este y piso térmico de 18ºC. Será una jornada con sol intermitente, nuevamente con el termómetro condicionado por el viento fresco que arribará desde el río y sin tanto respaldo solar. La tarde podría mostrar 27ºC para redondear una nueva jornada de calor suave y seguir esquivando las temperaturas extremas. La noche se muestra estable, con viento moderado del este y 24°C, para los que quieran salir.

Se espera una Nochebuena inestable, pero sin calor intenso

Sábado: desmejorando por la tarde

El sábado el mercurio estará apuntalado por mucha insolación de superficie, solo con alguna nubosidad alta, por lo que se puede esperar una máxima más veraniega para aquellos que esperaron por un poquito más de calor para meterse en la pileta. Volverá el viento norte hasta el mediodía para rotar lentamente hasta el atardecer, por lo que se espera una jornada que pueda mostrar una tarde ligeramente inestable, con un importante aumento de nubosidad, mayormente nublada y calurosa, con el termómetro trepando hasta 29ºC. La noche parece estar a salvo, pero aquellos que vuelvan tarde podrían estar expuestos a lluvias aisladas en la madrugada.

Domingo: la lluvia a la vuelta de la esquina

Lamentablemente, la incertidumbre atmosférica se posa sobre la jornada más sensible al pronóstico. Hay algunas certezas: no tendremos una Nochebuena calurosa. Térmicamente, las fiestas están a salvo de altas temperaturas por lo que parece que alcanzará el hielo, no se cortará la mayonesa ni Papa Noel se desmayará por hipertermia. Las dudas estarán puestas en el permanente sobrevuelo de nubarrones donde alguno nos pueda dejar una lluvia cortita. Se espera una mañana inestable, con cielo mayormente nublado y viento leve del este, donde alguna llovizna o chaparrón pasajero no desentonaría. Seguiríamos con un mediodía mayormente nublado y una tarde donde estaríamos a merced de la voluntad de los cúmulos cargados con máxima de 29°C. El atardecer y noche ofrecerían un pasaje de leve estabilidad para renovar la previsión de lluvias, pasada la medianoche. Lo cierto es que la mesa afuera no es del todo segura hasta el momento, si bien todos los modelos no marcan lluvia a la hora de la cena y posicionan las precipitaciones después del brindis. No nos sobra nada, ojalá las próximas actualizaciones nos liberen de las precipitaciones que, de todas maneras, se proyectan débiles y aisladas.

En las horas previas a la Navidad pueden presentarse lluvias aisladas

Lunes: la mesa afuera

Para los que quieran aprovechar el feriado del lunes habrá buenas noticias, Seguramente usted se levante muy tarde producto de algún exceso en la noche anterior, así que no perderé el tiempo en detallar el amanecer. Los nubarrones se irán retirando durante la mañana para llegar a un mediodía con viento leve del sur, cielo ligeramente nublado y 26ºC. La tarde podría ofrecer cielo despejado y 28ºC para los que quieran disfrutar al aire libre.

Eso es todo, amigos, Se vienen días con más temperatura, pero lejos de mostrar calor intenso, como para pasar un fin de semana y fiestas con valores muy cómodos, solo decepcionando a aquellos que querían algo más veraniego para aprovechar la pileta. Lo más importante es que la Nochebuena estará a salvo de las altas temperaturas, aunque los nubarrones nos mantendrán en suspenso durante toda la noche, incluso hasta con una tormenta aislada a la vuelta de la esquina a la hora del brindis. Esperemos que las próximas actualizaciones sigan manteniendo la cena a salvo para los que quieran armar la mesa afuera

¡Feliz Navidad para todos, nos encontramos la semana que viene!

@JopoAngeli

