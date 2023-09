escuchar

Jueves: vuelve el cielo limpio

El jueves hará las delicias de los friolentos con la salida de la nubosidad y la vuelta del viento norte. Se espera un amanecer con cielo ligeramente nublado, aire templado soplando levemente y una mínima que acusará circulación de aire frío en el amanecer, con 7°C de piso térmico. A diferencia de los últimos días, volverá el sol a adueñarse de nuestro firmamento para hacer dupla con el viento leve caliente y empujar al mercurio hasta 21°C, poniendo al invierno nuevamente en pausa y dándoles una yapa a los que pedían por un poco más de temperatura vespertina. La noche también presentará una notoria apreciación térmica con el termómetro cerrando en 17°C, como para sacarle una manta a la cama o apagar la calefacción.

Viernes: una tarde de primavera

El viernes propondrá un brutal descenso de aire caliente, y ya desde temprano estaremos expuestos a ráfagas de viento templado que sostendrán el mercurio matinal en 12°C, en un amanecer con cielo parcialmente nublado. Será un día de marcada amplitud térmica y muy ventoso, lo que no permitiría apreciar el ambiente cálido a aquellos que deban moverse por la vía pública. El aire caliente empujará al termómetro hasta 24°C para moldear una tarde de primavera donde muchos se volverán a casa con el abrigo en la mano. La noche se perfila estable y muy agradable para los que quieran salir, con las ráfagas debilitándose en un cierre con 18°C y cielo algo nublado.

El sábado será un día ideal para actividades al aire libre Marymarkevich / Freepik

Sábado: tarde de sol y calor suave

El sábado será un verdadero simulacro primaveral y, por lejos, el mejor día del fin de semana a la hora de planificar actividad al aire libre. Se espera por una jornada de cielo despejado de punta a punta. Se mantendrán algunas ráfagas de aire caliente por la mañana, con el mercurio que iniciará la cuenta en 14°C para ir subiendo hasta llevarnos a otra tarde de calor con el viento atenuándose a partir del mediodía. Se estima una máxima de 25°C que conservará el sol para alejar al invierno por completo. La noche traerá algo de viento del este, lo que puede arrimar algo de nubosidad, pero no dejará de redondear una jornada de muy buenas condiciones meteorológicas con un agradable cierre en 17°C.

Domingo: probabilidad de lluvias aisladas

Para el domingo volverá el viento frío y la abundante nubosidad. Desde temprano soplará viento del sudeste en una mañana con cielo mayormente nublado y mínima de 14°C. Se espera una progresiva desmejora que le abra la puerta a algunas lluvias aisladas desde el mediodía. La probabilidad de precipitaciones débiles e intermitentes se mantendrá durante toda la tarde y noche en una jornada algo ventosa, con la máxima replegándose hasta 21°C.

El domingo se presentará inestable Alvaro Barrientos - AP

Spoiler alert

Seguirá soplando aire frío durante toda la semana con un lunes por la noche, martes y miércoles que puedan dejarnos probabilidad de lluvias. Hasta el momento, los estudiantes podrán aprovechar el jueves los festejos en una jornada fresca, algo ventosa, pero con mucho sol. Se esperan varios días de acotada amplitud térmica con mínimas de 12°C y máximas de 16°C.

Eso es todo amigos. Aprovechen esta oferta de temperaturas agradables porque el invierno peleará hasta el último día. No solo eso, a partir del domingo vuelve el aire frío a pinchar el termómetro y puede que la primavera debute con varias jornadas frescas. Para no perder la referencia, lo estadísticamente acorde a esta época del año es una mínima de 13,8°C y una máxima de 21,9°C, por lo que estas tardes de calor suave que se vienen es lo que realmente nos corresponde. De todas formas, son las últimas funciones de un invierno que ya no ofrece nada intenso ni polar, con el sol saliendo a las 6.53 y poniéndose a las 18.44, logrando casi dos horas más de insolación que en los cortos días del solsticio. Para los más obsesivos el equinoccio se producirá el sábado 23 a las 6.49 horas, y a partir de ese momento será primavera y la noche durará lo mismo en los dos hemisferios. La primavera durará hasta las 3.27 horas del 22 de diciembre. Disfruten de este ascenso de temperaturas, porque el invierno planea resistir hasta fin de mes.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

