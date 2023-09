escuchar

Jueves: lluvias y viento fuerte

Comienza una jornada realmente difícil para el laburante que deberá lidiar contra el viento y la lluvia. Ya el amanecer nos tendrá expuestos a lluvias aisladas, cielo nublado y ráfagas desde el este. De todos modos, la mínima no será tan baja, puesto que el termómetro iniciará la cuenta en 14°C. Esperemos que todos puedan llegar secos al trabajo, pero alguna lluvia temprana no desentonaría. Se espera un día inestable de punta a punta, con precipitaciones intermitentes que pueden abarcar toda la mañana. La probabilidad más alta de precipitaciones se dará hacia la tarde, donde podríamos tener varias horas de lluvia débil, pero continua, que se alternará con algún chaparrón más activo. El mercurio prácticamente no podrá moverse: con el viento neutral del este y la falta de sol, entregará otra tarde invernal con máxima de 15°C. La noche podría presentar el cese de lluvias y una nueva fortificación del viento, con ráfagas del sudoeste que se llevarán parte de la nubosidad y promoverán un fuerte descenso de la temperatura durante la madrugada.

Viernes: repunta la máxima

El viernes será el día que tanto esperaron los friolentos después de tiritar toda la semana. Se espera un amanecer con cielo algo nublado y una mínima bastante fresca, dado que el mercurio iniciará la cuenta en 9°C, con viento moderado del sudoeste que podría dejarnos un par de grados menos de sensación térmica. Luego tendremos nubosidad variable, y se alternarán algunos pasajes soleados con otros tramos más nubosos. Será la primera tarde que nos saque del segmento invernal, ya que el termómetro mostrará 19°C, con viento leve o calmo. La noche se proyecta estable con 14°C en el cierre para los que quieran salir.

Sábado: sol y calor suave

La ciudad de Buenos Aires tendrá un fin de semana a pleno sol y con un repunte de temperatura LA NACION

Se viene un fin de semana que se tomará revancha de su pasada edición signada por frío y lluvias. El sábado continuará con la recuperación térmica en una mañana con 10°C de mínima, viento leve del sudoeste y cielo mayormente despejado. Nos dejará un buen sol para los que hagan alguna actividad temprano y tengan que sobrellevar el fresco matinal. Será un día de marcada amplitud térmica, ya que la veleta rotará al mediodía para acabar con tantos días de circulación de aire frío y anunciará la llegada de aire más templado desde el noreste. Se espera una tarde con cielo parcialmente nublado, poco viento y una máxima de 21°C que nos sacará por completo de la zona invernal. Se empieza a moldear una jornada ideal para planificar actividad al aire libre y una noche que invitará a salir con 16°C, aunque se mantendrá cierta nubosidad.

Domingo: la revancha

La jornada dominical presentará viento norte durante todo el día, como para seguir apuntalando la remontada térmica. Se estima una mañana con cielo algo nublado y viento leve, con mínima de 12°C (el domingo pasado tuvimos 11°C de máxima). La tarde proyecta un poco más de nubosidad, pero no impedirá que el termómetro se anime a 22°C de temperatura punta. Será otra jornada que, aunque empezará fresca, mostrará calor suave vespertino. Hacia la noche comenzarán las desmejoras con probabilidad de lluvias pasada la medianoche.

Spoiler alert

El lunes volvería a presentar probabilidad de lluvias aisladas desde temprano. Es más, el arribo de un frente frío a media mañana incluso podría dejar margen para alguna tormenta pasajera. La inestabilidad se hará extensiva hasta algunas horas después del mediodía, lo que provocaría un leve repliegue térmico con máxima de 19°C. El aire frío se quedará el martes, con máxima de 16°C. Sin embargo, desde el miércoles hasta el sábado transcurrirían cuatro días seguidos con descenso de aire caliente para promover al mercurio a máximas de 24°C.

Eso es todo amigos. Entiendo que muchos se sintieron estafados con la temperatura de los últimos días, pero no representan nada anómalo para la época, a pesar de estar debajo de lo estadísticamente normal. Las lluvias del domingo pasado, las de hoy y las del próximo lunes hablan a las claras que hay un nuevo patrón de circulación atmosférica y que “El Niño”, homologado oficialmente esta semana, empieza a jugar a nuestro favor luego de tres años de sequía. Este fenómeno augurá un verano menos caluroso y más lluvioso, así que esperemos que se mantenga esta tendencia lo más posible. Para los que esperaron el finde para salir, tanto el sábado como el domingo se redimirán con tardes con buenas cuotas de sol e importante aumento de temperatura.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

