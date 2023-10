escuchar

Lunes: probabilidad de tormentas aisladas y viento fuerte

Para hoy se espera una jornada inestable que nos tendrá a merced de precipitaciones intermitentes durante todo el día. Se espera un amanecer térmicamente agradable, con el mercurio saliendo desde los 16ºC, con viento moderado del este con algunas ráfagas y cielo mayormente nublado. La mañana será el momento más inestable del día, incluso hasta no se pueden descartar algunas tormentas aisladas, por lo que no es seguro que todos puedan llegar secos al trabajo y a las aulas. La tarde conservará el viento moderado a fuerte desde el este y la probabilidad de lluvias aisladas, pudiendo alternar algunos chaparrones con varios pasajes sin precipitación. Se estima una máxima de 22ºC, bajando hasta los 18ºC al final del día, donde algunos modelos no descartan una nueva tanda de lluvias aisladas, conservando las rachas desde el río. Aquellos que deban moverse por la vía pública deberán salir abrigados, las ráfagas pueden dejar una percepción baja de la temperatura.

Martes: sigue inestable

La mañana del martes mantendrá la inestabilidad, aunque lo más activo se daría por la madrugada, relegando el amanecer a lluvias más esporádicas. Se prevé un comienzo con cielo nublado, viento fuerte desde el sudeste, cielo mayormente nublado y mínima de 16ºC. Si bien los nubarrones nos acompañarán durante todo el día, el martes será menos inestable, con probabilidad de lluvia mucho más baja. Soplará viento frío hasta el mediodía, por lo que no importará lo que marque el termómetro para los que tengan que moverse por la vía pública. La tarde traerá una importante atenuación del viento, seguiremos expuestos a alguna lluvia o llovizna aislada, y a pesar de la falta de sol y el viento del sur, el mercurio trepará hasta 20ºC. Hacia el atardecer se puede esperar una leve disminución de la nubosidad, con los cúmulos bajos retirándose y quizás hasta entregando alguna cuota de sol. La noche cerrará con viento leve y baja probabilidad de precipitaciones.

Así estará el clima esta semana Manuel Cortina

Miércoles: se calma el viento

El miércoles nos devolverá la estabilidad atmosférica en el estuario, con un amanecer de cielo algo nublado, viento leve o calmo y una mínima de 15ºC. Volverá el sol, de manera intermitente, con algo de nubosidad baja, aunque no se podría descartar varios pasajes de cielo despejado. De todas formas la circulación de aire frío desalentará a que el termómetro vaya por una tarde de calurosa: se esperan 22ºC, promediando el día con cielo algo nublado y poco viento. La noche mostraría un giro de veleta anunciando viento desde el este y terminando con varios días de permanente circulación de aire frío.

Jueves: rota la veleta

El jueves comenzará un nuevo episodio meteorológico en la ciudad abriendo una hilera de varios días con descenso de aire caliente. El viento noreste soplará desde temprano, arrimando bastante nubosidad en un amanecer con cielo mayormente nublado y mínima de 14ºC. Se estima una jornada con poco sol y viento leve que muestre una tarde con mucha nubosidad y calor suave con el mercurio trepando hasta 23ºC. La noche marcaría el retiro de la nubosidad baja en un cierre templado con 18ºC. A pesar de que el día pueda presentar algunos pasajes nublados con cúmulos bajos cargados, no se esperan lluvias.

Viernes: vuelve el sol

El viernes será el día que hará las delicias de aquellos que le piden un poco más de calor a la primavera. Se espera otro día con circulación de aire templado, esta vez llegando desde el noroeste, lo que se notará en el ascenso de la mínima, y el mercurio iniciará la cuenta desde los 16ºC. Será el día más soleado de toda la semana, por lo que el termómetro tendrá todas las de ganar. Hasta el momento se esperan 26ºC vespertinos en una tarde a pleno sol con viento leve. No sería de extrañar que las nuevas actualizaciones auguren temperatura más alta. La noche promete cielo despejado con un ambiente muy agradable para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El sábado mostraría varios semblantes atmosféricos, comenzando con una mañana a pleno sol, una tarde con cielo parcialmente nublado y máxima de 27ºC. Hacia la noche comenzarían las desmejoras y la jornada podría terminar con lluvias. Algunos modelos adelantan las precipitaciones, aunque otros análisis las colocan recién a la medianoche salvando el día. Lo cierto es que todos ponen la noche en duda.

El domingo se proyecta inestable, con probabilidad de lluvias aisladas y descenso de temperatura. Veremos si las nuevas corridas de los modelos refrendan o modifican este escenario.

Eso es todo, amigos. Nos espera una semana que tendrá dos segmentos bien definidos. Una primera mitad con circulación de aire frío que podría incluir varios pasajes con precipitaciones para luego dar paso a un aumento de temperaturas. No se vislumbran amaneceres frescos, quedará la lupa puesta en la jornada de hoy donde podríamos estar expuestos a tormentas aisladas, por lo que deberemos estar atentos a las alertas que se puedan emitir para nuestra región.

¡Tengan todos una gran semana!

